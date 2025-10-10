Lietuva laimėjo 65 mln. eurų ES konkursą – bus steigiamas pirmasis DI centras šalyje

Teigiama, kad tai bus vienintelė tokio masto DI gamykla Baltijos šalyse, kurios bendra projekto vertė sieks 130 mln. eurų. 50 proc. kofinansavimą projektui suteiks „EuroHPC Joint Undertaking“ iš ES fondų.
„Tai – strateginis žingsnis Lietuvos skaitmeninės pažangos link. Šis laimėjimas patvirtina, kad Lietuva turi tiek kompetencijų, tiek potencialo tapti svarbia Europos DI ir didelio našumo kompiuterijos ekosistemos dalimi. „LitAI“ gamykla padės ne tik stiprinti mūsų mokslo ir inovacijų pajėgumus, bet ir tiesiogiai prisidės prie ekonomikos augimo bei pažangių technologijų plėtros visoje šalyje“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
EIM bus atsakinga už DI gamyklos strateginį vystymąsi ir konkurencingumą.
„Projektas stiprins Lietuvos technologinę nepriklausomybę ir nacionalinį saugumą – mūsų duomenys ir DI sprendimai bus kuriami ir apdorojami Lietuvoje. Tai projektas, kuris ne tik gali sugeneruoti iki 360 mln. eurų ekonominės grąžos, bet ir leis valstybei veikti efektyviau, greičiau bei saugiau“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
„LitAI“ tikslas – transformuoti Lietuvos didelio našumo kompiuterijos (HPC) pajėgumus, kuriant nepriklausomą, DI optimizuotą infrastruktūrą, galinčią patenkinti tiek nacionalinius, tiek Europos strateginius poreikius.
Projektui vadovaus Vilniaus universitetas, (VU) o įranga bus talpinama Lietuvos radijo ir televizijos centro VDC3 duomenų centro patalpose Vilniuje.
Gamykla teiks daugiau nei 80 paslaugų – nuo didelio našumo kompiuterijos išteklių ir duomenų saugojimo iki akceleratorių prieigos bei inovacijų skatinimo visoje Lietuvoje, įtraukiant ir regionus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas strateginėms sritims, tokioms kaip kibernetinis saugumas, žalioji energetika, išmanioji pramonė ir skaitmeninė sveikata.
Lietuvos konsorciumą sudaro VU, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Valstybės duomenų agentūra, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, Lietuvos radijo ir televizijos centras, Inovacijų agentūra bei kiti partneriai.
ELTA primena, kad paraišką šiam ES konkursui Lietuva pateikė birželio pabaigoje, kai EIM dar vadovavo Seimo demokratų frakcijos narys Lukas Savickas.
Pasirašant paraišką buvo teigiama, kad projekto įgyvendinimas prasidės dar šiemet. Tikimasi, kad steigiant DI gamykla bus sukurta daugiau nei 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų.
dirbtinis intelektascentrasLietuva
