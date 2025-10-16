Dirbtinis intelektas atkeliauja ir į vejos priežiūrą: „Husqvarna“ pristatė dar išmanesnius robotus vejapjoves

„Husqvarna“ pristatė naujos kartos „Automower Nera“ serijos modelius „405VE“, „410VE“, „430V“ ir „450V“, išsiskiriančius integruota DI vaizdo atpažinimo technologija.
„Šie nauji modeliai – pirmosios mūsų bendrovės robotinės vejapjovės, turinčios integruotą DI vaizdo atpažinimo technologiją. Jie žymi naują etapą vejos priežiūroje – ne tik mato aplinką, bet ir geba reaguoti į ją realiu laiku, paversdami kasdienę vejos priežiūrą išmaniu ir dar paprastesniu procesu“, – komentuoja įmonės produktų specialistas Simas Bairašauskas.
DI vaizdo atpažinimo technologija leidžia vejos robotui realiu laiku matyti ir atpažinti kliūtis – nuo ant žolės paliktų daiktų iki naktinių gyvūnų. Tai padeda išmaniems robotams vejapjovėms išvengti kliūčių ant vejos, taip sumažinant netikėtų sustojimų riziką. Infraraudonųjų spindulių kamera leidžia šiai technologijai veikti ir nakties metu, užtikrinant tikslų vejos pjovimą ir reakciją į supančią aplinką.
S. Bairašauskas pabrėžia, kad naujieji išmanūs robotai vejapjovės mato veją, tačiau žmonės jiems tėra fone esantis elementas. Vaizdai apdorojami įrenginio viduje ir tvarkomi laikantis visų Europos Sąjungos privatumo reikalavimų – vaizdai nėra saugomi ar perduodami.
Visi nauji robotų vejapjovių modeliai turi integruotą „Epos“ sistemą ir veikia be fizinių laidų, žyminčių pjaunamos vejos ribas – tam naudojamos roboto savininko nustatytos virtualios ribos. Nauji vejos robotų modeliai „405VE“ ir „410VE“ yra skirti 9–15 arų ploto vejoms, o „430V“ ir „450V“ – didesnėms ir sudėtingesnės formos vejoms net iki 75 arų.
Taip pat programėlėje „Automower Connect“ galima nustatyti, kur ir kada turi būti pjaunama veja, sukurti laikinas nepjovimo zonas ar pasirinkti norimą pjovimo raštą – nuo atsitiktinio iki klasikinių juostelių, šachmatų ar trikampių. Modeliai „405VE“ ir „410VE“ taip pat turi papildomą funkciją „EdgeCut“, kuri leidžia tiksliai nupjauti vejos kraštus ir sumažina poreikį juos tvarkyti rankiniu būdu.
Šiemet bendrovės robotai vejapjovės mini 30 metų jubiliejų. Viso pasaulio, o taip pat ir Lietuvos vartotojai itin vertina šio gamintojo robotų vejapjovių patikimumą. „Platus prekybos ir serviso tinklas visoje Lietuvoje taip pat prisideda prie klientų pasitenkinimo – galime jiems pasiūlyti patogų ir profesionalų aptarnavimą“, – teigia įmonės produktų specialistas.
dirbtinis intelektasŽoliapjovėvejapjovė
