Kompiuteriai pradeda mąstyti patys: ar jau laikas iškeisti savo seną laptopą į DI kartą?

Naujos kartos nešiojamieji kompiuteriai su dirbtinio intelekto (DI) funkcijomis žengia į rinką ir keičia viską, ką iki šiol žinojome apie technologijas. Pasak ekspertų, šie įrenginiai taps nauju standartu greičiau, nei manome – todėl metas susimąstyti, ar jūsų senasis kompiuteris dar spėja paskui laiką.
Kompiuteris, kuris mokosi iš jūsų
Dirbtinio intelekto revoliucija neapsiriboja kalbos modeliais ar pokalbių robotais. Dabar DI įsikūrė ir jūsų kompiuteryje – specialus NPU procesorius (Neural Processing Unit) išmoksta jūsų darbo įpročius, analizuoja, kaip naudojate programas, ir automatiškai pritaiko našumą.
Tai reiškia, kad kompiuteris pats supranta, kada reikia daugiau galios, o kada – tylos ir energijos taupymo. Dar daugiau: DI funkcijos atpažįsta balsą, fone pašalina triukšmą, koreguoja vaizdo kokybę vaizdo skambučių metu, netgi padeda sukurti tekstus ar tvarkyti dokumentus.
„Tai ne tik naujas įrenginys – tai pagalbininkas, kuris mąsto kartu su jumis. Šiuolaikiniai DI kompiuteriai ne tik greitesni, bet ir protingesni – jie supranta kontekstą ir padeda sutaupyti laiko,“ – sako Varle.lt kompiuterinės technikos ekspertas Ruslanas Kavaliauskas.
Nuo triukšmo iki kūrybos – DI pasirūpina viskuo
Vienas didžiausių pokyčių – tylus, bet efektyvus darbas. Kadangi DI išmoksta jūsų įpročius, ventiliatoriai įsijungia rečiau, o baterija tarnauja ilgiau. Tai ypač pastebi tie, kurie dirba kelyje arba dažnai keliauja – DI modeliai pasižymi net 30 % ilgesniu veikimo laiku.
Kūrybininkams tai – tikras aukso amžius: DI padeda greičiau redaguoti video, automatiškai pritaiko spalvas, fonus, šviesą. Nuotolinio darbo mėgėjams – automatinis apšvietimas, veido sekimas, balsų atpažinimas.
„Vaizdo skambučiai tampa tarsi filmuoti studijoje, o kūrybinis darbas – lengvas ir intuityvus. Jausmas, tarsi po ranka turėtum technologiškai pažangiausią partnerį,“ – pasakoja ekspertas.
Kada metas atsinaujinti?
Pasak specialistų, jei jūsų kompiuteriui daugiau nei 3 metai, o naujos programos ima strigti – tai pirmas ženklas, kad laikas žengti į DI erą.
Naujausieji „Intel Core Ultra“, „AMD Ryzen AI“ ar „Snapdragon X Elite“ procesoriai turi atskirus DI branduolius, todėl užduotys atliekamos greičiau ir saugiau – duomenys apdorojami įrenginyje, o ne debesijoje.
„DI kompiuteriai ne tik spartesni, bet ir saugesni. Jie geba atpažinti savininką pagal veidą ar balsą, todėl duomenys apsaugoti net jei prietaisas patenka į svetimas rankas,“ – aiškina ekspertas.
Ateities standartas – jau dabar
Dirbtinis intelektas iš esmės keičia santykį su technologijomis: įrenginiai tampa partneriais, o ne tik įrankiais. DI kompiuteriai nebereikalauja nuolatinės priežiūros, jie „numato“ jūsų poreikius – nuo darbo grafikų iki energijos taupymo.
Ir nors šie modeliai kol kas kainuoja kiek daugiau nei įprasti, jų ilgaamžiškumas, našumas ir darbo kokybė šį skirtumą greitai atperka.
„Jei anksčiau klausdavo – kiek branduolių turi procesorius, dabar klausimas skamba kitaip: ar tavo kompiuteris geba galvoti kartu su tavimi?“ – sako Varle.lt ekspertas R.Kavaliauskas.
Atsinaujinti verta jau dabar – ypač jei dirbate su kūrybinėmis programomis, nuotolinėmis komandomis arba vertinate efektyvumą. DI funkcijos leidžia dirbti greičiau, išlikti susitelkus ir pasiekti daugiau.
Ir nors dirbtinis intelektas dar tik pradeda savo kelionę į kasdienybę, viena aišku – ši technologija jau tapo naujuoju darbo, kūrybos ir produktyvumo standartu.