Pokalbis su visažiniu gidu kišenėje: asmeninės ekskursijos gimtajame mieste

Rutina dažnai nukreipia žvilgsnį tolyn nuo miesto grožio – netyčiomis praeiname pro memorialines lentas, paminklus ar istorinius pastatus. Tačiau dirbtinio intelekto įrankiai leidžia vos kelioms valandoms pasijusti turistu gimtajame mieste – atrasti gatves, kuriose užaugote, naujomis akimis.
Net ir tie, kurie norėtų savarankiškai tyrinėti pažįstamas gatves, dažnai randa priežasčių planus atidėti – ekskursijos kainuoja, vyksta nepatogiu metu arba siūlomi maršrutai tiesiog nekelia susidomėjimo. Tačiau kiekviena DI ekskursija pritaikoma pagal vartotojo buvimo vietą, pomėgius ir laiką.
„Naujausios technologijos leidžia pažinti kiekvieną miesto gatvę ir skersgatvį dar patogiau – DI ekskursija gali vykti bet kur ir bet kada. „Gemini“ išmanusis asistentas realiu laiku balsu veda asmeninę ekskursiją po miestą. Tai – puikus pavyzdys, kaip dirbtinis intelektas gali praturtinti kasdienes patirtis ir padėti atrasti naujų dalykų net gerai pažįstamoje aplinkoje“, – teigia „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Eglė Tamelytė.
Kaip vyksta išmanioji ekskursija?
„Gemini“ gali praturtinti net ir trumpą pasivaikščiojimą po mažesnį miestą, pavyzdžiui, Kėdainius.
Vaikštant žmogui pakanka nukreipti telefono kamerą į vartus ar parką ir gidas iš karto pasakys, kad iki 1944 m. ten stovėjo Radvilų dvaras. Šiandien iš jo teliko vartai, parkas, rūsiai ir minaretas. Toliau DI gali parodyti, kur galima surasti kitą įdomų objektą.
Žmogui nutaikius kamerą į Kėdainių Šviesiąją gimnaziją, DI tęsia ekskursiją. „Gemini“ vartotojui papasakos, kad pastatas mena 1631 metus, kai į jį įsikėlė Kristupo Radvilos pirmoji evangelikų parapinė mokykla. Žmogui paklausus, kuo ši vieta svarbi, DI atsako, kad tai buvo vienas iš svarbiausių reformatų centrų Lietuvoje.
Paskutinė išmaniosios ekskursijos stotelė, Kėdainių miesto geležinkelio stotis anksčiau buvo svarbi kelių sankryža. Jau nuo 1871 metų žmonės iš čia galėjo pasiekti Vilnių, Šiaulius, Liepoją, Rygą ir Sankt Peterburgą. DI paprastus istorinius faktus papildo, kad tuomet pastatą vietiniai laikė miesto puošmena, kuri neatsiliko nuo vakarų pasaulio architektūros.
Kaip pradėti ekskursiją su išmaniuoju gidu?
Įjungus „Gemini Live“ (liet. „Gemini gyvai“), per ausines ar garsiakalbį DI pasakoja istorijas apie tai, ką žmogus tą minutę mato aplink save. Naujausia asistento versija leidžia pasiekti telefono kamerą ir pradėti ekskursiją bet kur, bet kada – vos keliais mygtuko paspaudimais. Išmanioji ekskursija taip pat leidžia vartotojui išvengti ilgos informacijos paieškos internete, nes skaitmeninis gidas gali atsakyti į visus klausimus.
Ekskursijos metu DI įrankis veikia vaizdo skambučio principu. Pirmiausia vartotojas turi žodžiu ar raštu pateikti užklausą įrankiui (angl. prompt), kad „Gemini“ turi tapti gidu, kuris padeda geriau susipažinti su miestu. Tuomet žmogui tereikia nukreipti telefono kamerą į įdomų pastatą ir DI papasakos jo istoriją.
„Gemini“ yra daugiau nei tik audio gidas. Tai – gyvas pokalbis su asmeniniu išmaniuoju gidu, kuris visada pasiruošęs pasidalinti jūsų miesto istorijomis. Ši ir kitos naujausios „Gemini“ DI programėlės funkcijos yra integruotos į „Galaxy Flip7“, „Galaxy Fold7“ bei „Galaxy S25“ ar „Galaxy S24“ serijos įrenginius“, – sako E. Tamelytė.
