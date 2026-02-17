Ekspertas: DI „ginklavimosi varžybos“ kelia grėsmę, kad žmonija gali išnykti

S. Russellas yra Kalifornijos universiteto Berklyje profesorius, o interviu metu teigė, kad didžiausių pasaulio DI kompanijų vadovai supranta pavojus, kuriuos kelia itin intelektualios sistemos, vieną dieną galinčios tapti galingesnėmis už žmones. Jo nuomone, atsakomybė už žmonijos kaip rūšies išsaugojimą tenka pasaulio lyderiams, kurie turi galimybę imtis kolektyvinių veiksmų.
„Mano nuomone, leisdamos privačioms įmonėms iš esmės žaisti rusišką ruletę su kiekvienu žmogumi žemėje, vyriausybių visiškai apleidžia savo pareigas“, – sakė žinomas DI saugumo ekspertas S. Russellas.
Šalys ir įmonės išleidžia šimtus milijardų dolerių tam, kad statytų daug energijos naudojančius duomenų centrus, kuriuose mokomi ir naudojami generatyviniai DI įrankiai. Ši sparčiai besivystanti technologija teikia naudos – pavyzdžiui, padeda atrasti naujus vaistus, tačiau taip pat gali lemti darbo vietų nykimą, palengvinti žmonių stebėjimą ir sudaryti galimybę piktnaudžiauti internete bei kelti kitokias grėsmes.
Be to, kyla rizika, kad „DI sistemos pačios perims kontrolę, o žmonijos civilizacija taps šalutine šio proceso auka“, – duodamas interviu Naujajame Delyje vykstančiame aukščiausiojo lygio susitikime DI poveikio klausimais sakė S. Russellas.
„Manau, kad kiekvienas pagrindinių DI bendrovių vadovas nori nusiginkluoti“, tačiau negali to padaryti „vienašališkai“, nes investuotojai jį atleistų, sakė jis. „Kai kurie iš jų taip yra sakę viešai, o kai kurie man apie tai kalbėjo už uždarų durų“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad net Samas Altmanas, DI įrankį „ChatGPT“ sukūrusios bendrovės „OpenAI“ vadovas, viešai pareiškė, kad DI gali lemti žmonijos išnykimą.
Nerimaudamas dėl etinių klausimų, apie savo atsistatydinimą yra viešai paskelbęs ne vienas tiek bendrovės „OpenAI“, tiek jos konkurento JAV startuolio „Anthropic“ darbuotojas.
Be to, „Anthropic“ praėjusią savaitę įspėjo, kad jos naujausi pokalbių robotų modeliai gali būti paskatinti „sąmoningai padėti, nors ir nežymiai, kurti cheminius ginklus ir vykdyti kitokius sunkius nusikaltimus“.
Žmonių „imitatoriai“
Tarptautinės konferencijos, tokios kaip šią savaitę vykstantis DI viršūnių susitikimas, suteikia galimybę reguliuoti DI sektorių, nors trys ankstesni susitikimai baigėsi tik savanoriškais technologijų bendrovių susitarimais. „Būtų labai naudinga, jei kiekviena vyriausybė suprastų šią problemą. Todėl čia ir esu“, – sakė S. Russellas.
Indija tikisi, kad penkių dienų trukmės DI viršūnių susitikimas, kuriame dalyvaus technologijų sektoriaus vadovai ir dešimtys aukšto lygio nacionalinių delegacijų, padės jai greičiau daryti pažangą šiame sektoriuje.
Indijos IT ministras Ashwinis Vaishnawas antradienį pareiškė, kad per ateinančius dvejus metus šalis tikisi į dirbtinį intelektą investuoti daugiau nei 200 mlrd. JAV dolerių, o maždaug 90 mlrd. JAV dolerių investicijos jau yra patvirtintos.
Tuo tarpu baiminantis, kad, atsiradus DI asistentams, didžiausiuose Indijos klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos sektoriuose gali būti masiškai atleidinėjami darbuotojai, pastarosiomis dienomis ėmė kristi šalies užsakomųjų paslaugų įmonių akcijų kainos.
Šiuos klientų aptarnavimo srities darbuotojus Indijoje gali be vargo pakeisti dirbtinis intelektas, teigė S. Russellas. „Mes kuriame žmonių imitatorius. Todėl, žinoma, natūralus būdas pritaikyti tokio tipo sistemą – pakeisti žmones“, – sakė jis.
S. Russellas jaučia augantį pasipriešinimą dirbtiniam intelektui, ypač tarp jaunesnių žmonių. „Jie iš tiesų priešinasi nužmoginantiems DI aspektams, – sakė jis. – Kai perimi visas kognityvines funkcijas – gebėjimą atsakyti į klausimą, priimti sprendimą, kurti planą... sumenkini žmogaus vertę. Jauni žmonės to nenori.“