Elono Musko kompanija dalyvauja slaptame Pentagono konkurse

„xAI“ yra viena iš nedaugelio kompanijų, atrinktų dalyvauti 100 milijonų dolerių vertės konkurse, paskelbtame sausio mėnesį. Šešių mėnesių trukmės konkurso tikslas – sukurti pažangią dronų spiečių valdymo technologiją, pagrįstą dirbtiniu intelektu, kuri galėtų paversti balso komandas skaitmeninėmis instrukcijomis.
Kūrimas planuojamas penkiais etapais, pradedant programine įranga ir baigiant realiais bandymais.
Sausio mėnesį Pentagono atstovas pažymėjo, kad dronai bus naudojami puolimo tikslais, teigdamas, kad žmogaus ir mašinos sąveika „tiesiogiai paveiks šių sistemų mirtingumą ir efektyvumą“.
Pirmasis konkurso etapas bus skirtas tik programinės įrangos kūrimui – o vėliau bus naudojamos realios platformos.
Programinė įranga skirta koordinuoti dronų judėjimą įvairiose aplinkose, pvz., ore ir jūroje, kaip aprašyta JAV gynybos departamento užduotyje. Vėlesniuose konkurso etapuose numatoma plėtoti „su tikslais susijusį informuotumą ir informacijos mainus“ ir galiausiai „nuo paleidimo iki sunaikinimo“.
Konkursą kartu surengė Gynybos inovacijų padalinys, kuris užsiima Silicio slėnio startuolių pritraukimu, ir Pentagono autonominės karo grupė (DAWG), kuri yra JAV specialiųjų operacijų vadavietės dalis.
„xAI“
Bendrovė xAI pradėjo masinį inžinierių, turinčių galiojančią prieigą prie JAV slaptos informacijos „slapto“ arba „visiškai slapto“ lygio, įdarbinimą.
Nurodoma, kad kompanija jau pasirašė sutartis su JAV gynybos ministerija dėl programos, pagrįstos dirbtinio intelekto pokalbių robotu „Grok“, integracijos. Anksčiau „xAI“ taip pat sudarė 200 milijonų dolerių vertės sutartį su Pentagonu dėl savo sprendimų integracijos į karines sistemas.
Perspektyva integruoti pokalbių robotus ir balso komandas į ginkluotąsias platformas sukėlė nerimą kai kuriems JAV gynybos departamento pareigūnams – nepaisant Pentagono siekio paspartinti dirbtinio intelekto diegimą. Jų nuomone, svarbu apriboti generatyvinį dirbtinį intelektą vertimu ir neleisti jam kontroliuoti dronų elgesio.
Parengta pagal „Militarnyj“.
karybadirbtinis intelektasdronai
Rodyti daugiau žymių