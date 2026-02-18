„Anthropic“ teigia, kad naujas DI modelis geriau naudosis kompiuteriu

„Claude Sonnet 4.6“, kuris buvo išleistas antradienį, gali atlikti kompiuteryje veiksmus, kuriems reikia kelių žingsnių – pavyzdžiui, užpildyti internetines formas ir tada suderinti informaciją keliuose naršyklės skirtukuose, teigia kompanija. „Modelis, žinoma, vis dar atsilieka nuo žmonių kompiuterių naudojimo srityje, – savo tinklaraštyje teigia bendrovė. – Tačiau pažanga vis tiek yra įspūdinga.“
„Anthropic“ pirmą kartą „kompiuterio naudojimo“ funkciją pristatė 2024 m. pabaigoje. Ji leido DI sistemai analizuoti vartotojų ekranus ir atlikti veiksmus jų vardu naršant internete. Nuo tada konkurentai – tokie kaip „OpenAI“ ir „Google“ – pristatė DI modelius, kurie pagal vartotojo nurodymus valdo kompiuterį ir atlieka užduotis, ypač kasdienes, kurias tradiciškai atlieka žmonės. „OpenAI“ neseniai įdarbino „OpenClaw“ – tai populiarus atviro kodo įrankis, kuris veikia vartotojo kompiuteryje ir pasitelkdamas prijungtą DI modelį, gali siųsti el. laiškus ar rezervuoti vietas restoranuose.
„Sonnet 4.6“ dabar yra numatytoji parinktis tiems, kurie naudoja „Claude“ pokalbių robotą nemokamai arba moka už „Pro“ prenumeratos planą. „Anthropic“ teigia, kad naujasis modelis yra patikimesnis už savo pirmtaką programavimo srityje, kuri jau seniai yra pagrindinė įmonės veiklos sritis.
„Claude“ kūrėjo pastangos išplėsti savo veiklą už programinės įrangos kūrėjų srities ribų pastarosiomis savaitėmis sukėlė neramumų Volstryte. „Anthropic“ tylus tam tikrų teisinių darbų automatizavimo įrankio išleidimas padėjo provokuoti rinką – ypač tarp programinės įrangos kompanijų, kurios, investuotojų nuomone, galiausiai gali tapti nebereikalingos. Finansinių paslaugų akcijos taip pat smarkiai nukrito po to, kai „Anthropic“ išleido naują „Opus“ modelio versiją, kuri turėtų būti geresnė finansinių tyrimų srityje. Tokios reakcijos atspindi platesnes nuogąstavimus dėl to, kurios kompanijos ir paslaugos galiausiai bus paveiktos dirbtinio intelekto.
Nors DI modelių, galinčių atlikti įvairesnius veiksmus, kūrimas gali padidinti jų vertę vartotojams, toks požiūris taip pat kelia naujų rizikų. Kontrolės perdavimas tokiai programinei įrangai gali padaryti žmones pažeidžiamus saugumo incidentams – pvz., vadinamosioms įterpimų atakoms, kai DI modelis yra manipuliuojamas piktybine komanda. „Anthropic“ teigia, kad „Sonnet 4.6“ yra daug geresnis už ankstesnį „Sonnet 4.5“, nes geriau atlaiko tokias grėsmes, rašo „Bloomberg“.