Ekonomikos ir inovacijų ministras lankosi Indijoje: stiprins partnerystę dirbtinio intelekto srityje

2026 m. vasario 18 d. 09:26
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas vasario 18–20 d. su darbo vizitu lankosi Indijoje, kur kartu su kitų šalių lyderiais dalyvaus dirbtinio intelekto (DI) poveikio, prieinamumo ir etikos klausimams spręsti skirtame renginyje „AI Impact Summit 2026“.
Kaip pranešė ministerija, E. Grikšas susitiks su Indijos elektronikos ir informacinių technologijų ministru Shri Jitinu Prasada bei dalyvaus renginyje „India AI Tech Reception“, skirtame Indijos DI plėtros kryptims aptarti.
„Šis vizitas – tai galimybė ne tik prisidėti prie pasaulinės dirbtinio intelekto darbotvarkės, bet ir stiprinti bendradarbiavimą su strateginiais partneriais technologijų, inovacijų ir prekybos srityse“, – pranešime teigia ministras.
Pasak jo, vizitas Indijoje vyksta stiprėjant Europos Sąjungos ir Indijos ekonominiams ryšiams.
Taip pat vizito metu E. Grikšas dalyvaus renginyje „Women’s Digital Empowerment in AI, the Digital Economy & Cybersecurity“, kurį organizuoja Lietuvos ambasada su Indijos Duomenų saugumo taryba.
Ministras lankysis ir Lietuvos nacionalinės dienos minėjimo renginyje Naujajame Delyje, kur tars sveikinimo žodį.
Ministerijos duomenimis, 2025 m. dvišalė prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Indijos siekė 277,5 mln. eurų, iš kurių eksportas sudarė 99,1 mln. eurų, o importas – 178,4 mln. eurų.
