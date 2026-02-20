Baltųjų rūmų patarėjas: JAV visiškai atmeta pasaulinį dirbtinio intelekto valdymą

JAV delegacijos vadovas svarbiame dirbtinio intelekto viršūnių susitikime Naujajame Delyje šiuos komentarus išsakė prieš numatomą lyderių pareiškimą, kuriame bus išdėstyta bendra vizija, kaip elgtis su skaldančiomis technologijomis.
„Kaip jau ne kartą sakė Trumpo administracija, mes visiškai atmetame pasaulinį dirbtinio intelekto valdymą“, – sakė M. Kratsiosas per viršūnių susitikimą, kuris baigsis penktadienį.
„DI diegimas negali vesti į šviesesnę ateitį, jei jis bus pavaldus biurokratijai ir centralizuotai kontrolei“, – pabrėžė jis.
Penktadienio rytą Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas pareiškė, kad nauja pasaulinės organizacijos sušaukta ekspertų grupė siekia „paversti žmonių kontrolę technine realybe“.
Patariamoji grupė, kurios tikslas – būti dirbtiniam intelektui tuo, kuo JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra visuotiniam atšilimui, buvo sukurta rugpjūtį, o dabar patvirtinti jos 40 narių, sakė A. Guterresas.
Aukščiausiojo lygio susitikimas dėl dirbtinio intelekto poveikio yra ketvirtasis kasmetinis tarptautinis susibūrimas, jame daugiausia dėmesio skiriama šios pažangios technologijos keliamai rizikai ir galimybėms.
Pernai per susitikimą Paryžiuje JAV viceprezidentas J. D. Vance'as perspėjo dėl „per didelio reguliavimo“, kuris „galėtų pražudyti transformuojantį sektorių“.
Naujajame Delyje M. Kratsiosas teigė, kad tarptautinės diskusijos apie dirbtinį intelektą plečiasi, tai liudija jau pats šis aukščiausiojo lygio susitikimas ir tai, kad jo pavadinimas buvo pakeistas iš „DI saugumas“ į „DI poveikis“.
„Tai akivaizdžiai teigiamas pokytis“, tačiau „pernelyg daug tarptautinių forumų, tokių kaip JT pasaulinis dialogas dėl DI valdymo, palaiko bendrą baimės atmosferą“, – teigė jis ir pridūrė, kad šią baimę reikia pakeisti viltimi. Pasak jo, dirbtinis intelektas turi potencialą skatinti žmonių klestėjimą ir apskritai precedento neturintį klestėjimą.
M. Kratsioso teigimu, ideologinės, į riziką orientuotos primetamos idėjos, tokios kaip klimato kaita ar lygybė, tampa biurokratinio valdymo ir centralizacijos pateisinimu. „Vardan saugumo jos didina pavojų, kad šie įrankiai bus panaudoti tironiškai kontrolei“, – sakė M. Kratsiosas.
„Dirbtinio intelekto politikos sutelkimas į saugumą ir hipotetinę riziką (...) slopina konkurencingą ekosistemą, įtvirtina esamus rinkos dalyvius ir izoliuoja besivystančias šalis nuo visapusiško dalyvavimo dirbtinio intelekto ekonomikoje“, – teigė M. Kratsiosas.