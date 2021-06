Programišių grupė „Anonymous“ nusitaikė į Eloną Muską

Tai, kad „Anonymous“ yra organizacija, yra mitas. Save šiai grupei priskiria daugybė žmonių, kurie nėra niekam atsakingi, jų niekas nepriėmė ir jie nieko neveikia. Dažnai tai – prastus socialinius įgūdžius turintys komiksų mėgėjai, kurie tokiu būdu stengiasi įgyti nors šiokį tokį galios pojūtį.

Tačiau tuo pat metu negalima paneigti fakto, kad su „Anonymous“ vardu ir simboliais buvo įvykdyta ne viena kibernetinė ataka. Be to, grupė yra aktyvi socialiniuose tinkluose, todėl bent jau dalis jos turi kažkokią struktūrą.

Dabar pasirodęs „Youtube“ filmukas teigia, kad teigiama Elono Musko reputacija yra tik klaidingas įspūdis. Pasak šio filmuko kūrėjų, Elonas Muskas yra tik narciziška asmenybė, kurios veiksmai yra motyvuoti galios siekiu, o ne noru padėti žmonijai. Teigiama, kad E.Musko darbuotojai susidūrė su netoleruotinomis sąlygomis darbe.

Be to, filmuke teigiama, kad E.Muskas neįkūrė „Tesla“ – jis kompaniją nupirko iš daug protingesnių žmonių. Be to, „Tesla“ uždirba laikydama „Bitcoin“ atsargas.

Ir tai esą ir yra priežastis, kodėl E.Muskas pateko į „Anonymous“ akiratį. Teigiama, kad entrepreneris stengiasi centralizuoti „Bitcoin“ valiutą, taip sunaikindamas pagrindinį kriptovaliutų privalumą.

O dabar smagioji dalis, apie kurią kalbėjome straipsnio pradžioje. „Anonymous“ paskyra „Twitter“, vadinama „YourAnonNews“, neigia, kad tai – organizacijos vaizdo įrašas. Kita paskyra, „YourAnonCentral“, tvirtina, kad filmukas yra tikras.

Taip yra dėl to, kad „Anonymous“ nėra tikra organizacija. Norinti tapti jos nariais, tereikia atsisėsti priešais internetinę kamerą ir prisistatyti „Anonymous“ gerbėjų pamėgtomis klišėmis.