3 netikėtos „Bluetooth“ galimybės

„Bluetooth“ technologija leidžia sutaupyti daugybę laiko, kuris anksčiau pradingdavo bandant nepasimesti tarp daugybės skirtingų laidų. Šiandien ypač plačiai naudojamas bevielis ryšys gali praversti ne tik tarpusavyje sujungiant išmanius prietaisus, bet ir siunčiant failus neprisijungus prie interneto ar dalinantis internetu su aplinkiniais“, – sako Martynas Vrubliauskas.

Dalinkitės dokumentais be interneto

Norėdami perkelti duomenis iš vieno įrenginio į kitą ar nusiųsti draugui nuotrauką dažniausiai naudojamės el. paštu ar bendravimo programėlėmis, tokiomis kaip „Messenger“ ar „WhatsApp“. Tuo metu „Bluetooth“ ryšys leidžia tą daryti net ir neturint prieigos prie interneto, kartu išsaugant duomenų kokybę ir neribojant jų kiekio.

„Naudojant „Bluetooth“ galima dalintis įvairaus dydžio dokumentais, nuotraukomis, vaizdo įrašais, programėlėmis ar muzika tarp išmaniųjų įrenginių. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, tiesiog įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone, nešiojamame ar planšetiniame kompiuteryje bei įsitikinkite, kad įjungtas jų matomumas. Tuomet pažymėkite norimus persiųsti dokumentus ir pasirinkite „Bendrinti per „Bluetooth“. Tiesa, kai kurie įrenginiai prieš tai atliekant pirmą kartą turi būti susieti“, – pasakoja specialistas.

Ekspertas priduria, kad „Bluetooth“ nėra pats greičiausias duomenų siuntimo būdas. Priklausomai nuo versijos, persiųsti to paties dydžio failą per USB ar „Wi-Fi“ gali užtrukti kelis kartus trumpiau. Vis tik failų siuntimą per „Bluetooth“ atperka tiek išsaugota duomenų kokybė, tiek tai, kad šiam procesui atlikti nereikia nei laidų, nei interneto.

Telefonas tarsi interneto modemas

Iš tradicinio biuro daugeliui persikėlus dirbti į gamtą ar atokią užmiesčio sodybą – daugelis gali susidurti su problema, kai tenka pasinaudoti internetu nešiojamame kompiuteryje, o interneto ryšys yra tik telefone.

„Didžioji dalis „Android“ ir „iOS“ išmaniųjų telefonų gali skleisti užtikrintą internetą nešiojamam ar planšetiniam kompiuteriui. Interneto dalinimosi metu sukuriamas viešosios prieigos taškas (angl. hotspot), per kurį kompiuteris gali prisijungti prie jūsų telefono 4G duomenų srauto. Nors „Bluetooth“ yra lėtesnis už „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką, jis naudoja kur kas mažiau baterijos energijos, kurios dirbant gamtoje jums tikrai prireiks“, – tikina M. Vrubliauskas.

Norėdami sukurti viešosios prieigos tašką „Samsung“ telefone, atverkite nustatymus, pasirinkite „Ryšiai“, „Mob. saitvietė ir siejimas“ ir „Bluetooth“ siejimas“. „IPhone“ įrenginyje tą padarysite nukeliavę į nustatymus, spustelėję „Ryšiai“ (angl. Cellular), „Asmeninis interneto prieigos taškas ar nustatymai“ (angl. Personal Hotspot or Settings) ir „Asmeninis interneto prieigos taškas“ (angl. Personal Hotspot).

Nepamainoma pramogoms

Pasakojant apie „Bluetooth“, svarbu nepamiršti paminėti ir garso kolonėlių bei ausinių. Ši technologija leidžia atsisakyti jau anksčiau minėtų nereikalingų laidų, kurie ilgą laiką erzino tiek bėgikus, tiek kitų sporto šakų entuziastus.

„Ne mažiau aktuali ir galimybė klausytis muzikos per belaides ausines bei iškart atsiliepti į skambutį netraukiant telefono iš kišenės. Tai ypač patogu, kai rankos užimtos pirkiniais ar važiuojant dviračiu. Be to, naujesnė „Bluetooth“ versija leidžia prie vieno telefono prijungti dvejas ausines ir vienu metu su draugu klausytis abiejų mėgstamos muzikos ar tinklalaidės“, – teigia ekspertas.

Norėdami prijungti belaides ausines prie įrenginio, pirmiausia, įjunkite ausinių poravimo režimą – paprastai užtenka ilgai palaikyti įjungimo mygtuką. Išmaniajame įrenginyje įsijunkite „Bluetooth“ ir tarp matomų įrenginių rasite savo ausinių pavadinimą. Jungiantis kitą kartą, pakaks įsijungti „Bluetooth“.

Ekspertas priduria, kad „Bluetooth“ technologijos privalumus galite išnaudoti ir rengdami filmų vakarus ar protmūšius sode – parsisiuntę specialią programėlę, pavyzdžiui, „Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse for PC/Phone“ („Android“) savo telefoną galėsite panaudoti kaip kompiuterio klaviatūrą ir pelę. Taip galėsite patogiai valdyti prie projektoriaus prijungtą kompiuterį.