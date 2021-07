Kompiuterinių žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos darbo rinka – raktai į pasaulį

Viena didžiausių pasaulio industrijų

Tiek informatikos, tiek skaitmeninio turinio mes neturime suvokti vien tik kaip kompiuterinių žaidimų kūrimo. Skaitmeninis turinys apima ir daugelį kitų dalykų, tokių kaip: filmų industrija, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai, fotografija, o viso to pagrindas – vaizdo turinys. Be to, „žaidimai naudojami ne tik edukaciniais ir vartotojų pritraukimo tikslais, bet ir versle“, – sako Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas Gediminas Tarasevičius.

Kompiuteriniai žaidimai yra nauja sritis darbo rinkoje, padedanti sukurti naujas programuotojų, testuotojų, dailininkų, režisierių, vadybininkų, pardavėjų ir kitokio pobūdžio darbo vietas. Toks sparčiai augantis kompiuterinių žaidimų industrijos perspektyvumas atveria ir plačias verslo nišas.

Modernios studijos: informacinių technologijų ir menų samplaika

Kompiuterinių žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos industrija gali būti apibūdinta kaip nuolatos tobulėjanti, auganti, kurioje susikerta kultūra ir kūrybiškumas. Noras tobulėti, gilinti žinias ne tik informatikos, dizaino srityse, bet ir žaidimų kūrime, specialiuosiuose efektuose atveda į „Informatikos ir skaitmeninio turinio“ programą Mykolo Romerio universitete (MRU) kūrybingus ir ambicingus studentus.

Moderniųjų skaitmeninių technologijų pagrindas – vaizdas, teikiantis daugiausia informacijos bei sužadinantis kūrybiškumą. „Pastebime, kad geriausiai sekasi studentams, gebantiems į informatiką pažvelgti menininko akimis. Tik suderinus inovacijas ir kūrybiškumą sukuriami sėkmingi žaidimai ir technologijos, kurios platinamos po visą pasaulį ir peržengia kitus kūrybinių industrijų sektorių ribas,“ – teigia programos vadovas prof. dr. Tadas Limba.

Skaitmeninio turinio modelis

Informatikos, skaitmeninio turinio ir kompiuterinių žaidimų paskirtis labai plati, apimanti įvairias socialines sritis nuo strateginio mąstymo, motyvacijos sužadinimo, reakcijos ugdymo iki pagalbos sveikatos problemų turintiems žmonėms. Su kompiuterinių žaidimų kūrimu, jų pramone glaudžiai susiję vaizdo efektai, jungiantys vaizdą, garsą ir muziką. Vaizdo efektų, kurie taikomi labai plačiai: televizijos, reklamos, interneto, kino, muzikinių klipų, kompiuterinių žaidimų ir kt. pramonėje, kokybė priklauso nuo daugelio psichologinių bei daugiakultūrių dalykų išmanymo.

Sukurti paveikias, reklamas, žaidimus, interneto svetaines gali tik tuos dalykus išmanantys, puikų meninį skonį turintys ir susipažinę su meno išraiškos priemonėmis specialistai. Ne veltui šioje studijų programoje nemažai vietos skiriama menų, skulptūros pagrindų, daugiamačio modeliavimo ir net psichologijos studijoms. Trečioji skaitmeninio turinio studijų programos sudėtinė dalis – skaitmeninė animacija, kuri plačiai taikoma ne tik kompiuteriniuose žaidimuose, bet ir kino pramonėje.

Kiekvieną kompiuterinį žaidimą galima vertinti keliais aspektais: informatikas vertins „žaidimo kodą“, menininkas – estetinį vaizdą ir kompoziciją, vartotojo nuomonė gali priklausyti nuo jo tautinio ir kultūrinio mentaliteto, išsilavinimo, amžiaus ir t. t. Kelių dimensijų technologijos, dirbtinis intelektas žaidimuose, jo kūrimas ir konkretus taikymas – tai dar viena šios studijų programos turinio išskirtinumo dalis.

Tarptautinė patirtis

„Informatikos ir skaitmeninio turinio“ bakalauro studijų programos studentams siūlomos ypatingos sąlygos – pirmuosius du kursus jie studijuoja Lietuvoje, kitus du – Pietų Korėjos Dongseo universitete. Dvigubo diplomo studijos paremtos tarptautiškumu, vyksta anglų kalba. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais bakalauro studijų metais laukia gana rimtas išbandymas – studijos Pietų Korėjos Dongseo universitete. Čia studentai jau gali pasirinkti konkretesnę savo veiklos pakraipą, tarkime, skaitmeninę animaciją arba audiovizualinius efektus kompiuteriniuose žaidimuose, formuodami savo žinių bagažą laisvai pasirenkamais dalykais.

Dongseo universitetas suteiks studentams praktikos bazę, o gabiausiems, be abejo, pasiūlys ir karjeros galimybių ir praktikos didžiosiose šios šalies IT įmonėse. MRU deda visas pastangas, kad iš Lietuvos į Pietų Korėją studentai išvyktų kuo labiau pasiruošę ne tik iš profesinės pusės, bet ir kultūriškai. MRU suteikiama galimybę įsigilinti į kitą kultūrą, pažinti kalbą, papročius, papildomai galima mokytis Karaliaus Sedžongo Instituto korėjiečių kalbos kursuose. Šios unikalios – ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų bei Vidurio Europoje – jungtinės studijų programos absolventai gauna ir Mykolo Romerio (Lietuva), ir Dongseo (Pietų Korėja) universitetų diplomus.