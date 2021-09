Ataskaita: mažiau nei penktadalis dirbančiųjų ICT yra moterys, be tikslingo skatinimo padėtis nesikeis

Rugsėjo 20, 2021. Mentorystės programa „Women Go Tech“, skatinanti moterų persikvalifikavimą į technologijų sektorių, publikavo kartu su Šiaurės šalių ministrų tarybos biuru Lietuvoje inicijuotą ataskaitą „ICT workforce in Europe and its gender challenge after Covid-19“ („Europos ICT rinkos darbo jėga ir lyčių lygybės iššūkis po Covid-19“). Ataskaitoje įvertinama dabartinė situacija rinkoje ir apžvelgti keliai, kuriais galima padrąsinti daugiau moterų prisijungti prie technologijų sektoriaus.

Vangus augimas reikalauja tikslingo skatinimo

Ataskaitoje, apžvelgiančioje Europos Sąjungos (ES) regioną, nurodoma, jog 2020 m. moterų, dirbančių ICT srityje, dalis visose 27 ES šalyse buvo 18,5 proc. ir kad nesiimant papildomų veiksmų iki 2025 m. ši dalis augs vangiai bei pasieks tik 19,1 procento. Situacija Lietuvoje kiek geresnė už ES vidurkį: 2020 metų duomenimis ICT darbo rinkoje buvo 23,6 proc. moterų, prognozuojama, jog 2025 metais jų padaugės iki 27,4 procentų. Moterų, besimokančių su ICT susijusių specialybių aukštosiose mokyklose, dalis taip pat nėra didelė ir auga lėtai: nuo 17,3 2020 m. iki 19,3 proc. 2025 m. visoje ES ir nuo 16,8 iki 19,5 proc. per tą patį laikotarpį Lietuvoje.

„Vertinant ataiskaitoje pateikiamus duomenis tenka daryti išvadą, jog reikšmingo pokyčio taip ir nesulauksime, jei nebandysime tikslingai jo skatinti, – teigė viena iš darbo autorių, „Women Go Tech“ bendraįkūrėjų Žydrūnė Vitaitė. – Lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, visas Šiaurės ir Baltijos šalių regionas užima trečią vietą pagal turimų technologijų specialistų skaičių. Tačiau čia dirbančių moterų dalis, kaip ir likusioje Europoje, išties maža. Tad nusprendėme pokyčio diskusiją skatinti viso regiono mastu. Programai „Women Go Tech“ artimų iniciatyvų sutikome kiekvienoje iš valstybių. Mūsų skirtumai tapo rekomendacijomis, patirtis – gerosiomis praktikomis, o visai tai nugulė ir į bendrą ICT sektoriaus iššūkių apžvalgą“.

Priežastys – vienodos visose šalyse

Parengti ataskaitą paskatino tiriamasis projektas „Developing an Inclusive Tech Ecosystem in the Nordic and Baltic Regions“ („Įtraukios technologijų ekosistemos kūrimas Skandinavijos ir Baltijos šalyse“), kurį 2019 m. inicijavo Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir „Women Go Tech“. Projekto imtasi pastebėjus, jog skirtingose Baltijos ir Skandinavijos šalyse gausėja iniciatyvų, kurių tikslas yra pakeisti dabartinę situaciją – itin mažą moterų, dirbančių ICT srityje, proporciją.

Šio tiriamojo projekto metu jo vykdytojai lankėsi įvairiose vietinėse organizacijose Baltijos ir Skandinavijos šalyse: Latvijoje, Estijoje, Islandijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje. Diskusijų ir studijų metu aptarti žingsniai, kurių, siekiant paskatinti moterų darbinimąsi technologijų rinkoje, jau dabar imasi tos organizacijos.

Visose šalyse nustatyti bendri trūkumai, susiję su mažesniu moterų skaičiumi technologijų darbo rinkoje: švietimo sistemos trūkumai, klaidos berniukams ir mergaitėms mokykloje siūlant skirtingas, pagal lytis suskirstytas profesijas ir kt. Nustačius bendrus trūkumus, projekte dalyvavusios organizacijos ir verslo įmonės pasidalino savo tyrimų rezultatais ir vidinėmis iniciatyvomis bei sprendimais, galinčiais pakeisti esamą situaciją.

Poveikio stiprinimui – masto didinimas ir bendradarbiavimas

Vien Baltijos šalių ir Skandinavijos regione galima suskaičiuoti bent 10 skirtingo dydžio projektų, drąsinančių moteris rinktis karjerą ICT srityje, palengvinančių jų įsiliejimą į šią darbo rinką. Daugelio šių iniciatyvų rėmėjai yra didžiausios regione veikiančios IT įmonės, siekiančios pritraukti stipriausius talentus.

Tokių iniciatyvų efektyvumą demonstruoja jau penkis sezonus vykdomos „Women Go Tech“ programos rezultatai. 52 proc. šios programos dalyvių darbą technologijų srityje pradeda dar programos nebaigę, 70 proc. įsidarbina per metus nuo mentorystės programos pabaigos. 2021 m. „Women Go Tech“ jau gali pasidžiaugti daugiau nei 400 moterų karjeros pokyčio istorijų. Palyginimui, kiekvienais metais ICT profesijų studijas Lietuvoje baigia tarp 200 ir 300 moterų.

„Siekiame, kad specialisčių skaičiaus augimą regione skatintų dar didesnis skaičius organizacijų. Kviečiame visus ICT sektoriaus atstovus atkreipti dėmesį į jau išbandytas gerąsias praktikas. Pavienės iniciatyvos jau atnešė reikšmingų rezultatų, tačiau apjungę jėgas, pokytį švęsime greičiau“, – teigė Ž. Vitaitė.

Pastaroji „Women go Tech“ ataskaita, inicijuota Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro Lietuvoje, pabrėžia, jog mobilizavus ir išplėtus visas lokalias moterų įgalinimo iniciatyvas prie lyčių nelygybės mažinimo būtų galima prisidėti gerokai svariau. Šia ataskaita siekiama ne tik informuoti apie esamą situaciją, bet ir suteikti daugiau žinių IT bendrovėms, valstybinio sektoriaus ir visuomeninėms organizacijoms, kaip stiprinti moterų įsitraukimą į technologijų sritį.

Visą ataskaitą galima rasti čia.