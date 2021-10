Išrinkti geriausi šių metų robotai siurbliai: funkcionalumas išgelbės nuo varginančių buities darbų

1. Geriausias siurblys: „Xiaomi ROIDMI Eve Plus“

2. Geriausias drėgnas valymas: „Ecovacs Deebot T8 AIVI“

3. Geriausias biudžetinis variantas: „Eufy RoboVac 15C Max“

4. Geriausios detalės: „iRobot Roomba i7+“

1. Geriausias brobotas siurblys „Xiaomi ROIDMI Eve Plus“

Kaina – apie 443.40 Eur.

Tai buvo galingiausias ir patikimiausias modelis, atsižvelgiant į jo kainą. Jis greitai valo ir beveik nieko nepalieka. Savo atliekų talpą ištuština automatiškai per 12 sekundžių. Įdomiausia, kad tai vienintelis robotas siurblys, kuris gali sterilizuoti savo dulkių ir atliekų stotelę tarp 14 kitų robotų siurblių, turinčių šį funkcionalumą. Be to, tai buvo vienintelis siurblys, kuris po 7 dienų dulkių stotelėje neturėjo užsveisiusių pelėsių ir pašalinių kvapų.

Robotas siurblys „ROIDMI“ užtruko tik 12 sekundžių, kad ištuštintų 97,4 proc. atliekų (95,3 proc. – antras geriausias siurblys). Įvertinus surinktas atliekas pagal vienkartinį dulkių maišelį, paskaičiuota, kad maišelio pakanka 2 mėnesiams, namus siurbiant kasdien. Tai reiškia, kad 2 mėnesius, jums nereikia galvoti apie jo pakeitimą.

Sterilizavimo ir dezodoravimo programa prasideda ir vyksta apie 30 minučių, kai siurblys baigia ištuštinti dulkių talpyklą. „ROIDMI“ ir dar 13 robotų siurblių dulkių ir atliekų surinkimo stotelėse buvo leista šiukšlėms (dulkėms, avižiniams dribsniams ir pan.) 7 dienas stovėti nejudinamoms. 7 dieną visi kiti modeliai stotelėse neapsiėjo be kvapų ir pelėsių, išskyrus „ROIDMI“. Ištyrus bandymo korteles: kitų 13 modelių bakterijų ir dulkių erkučių populiacijos buvo 100 tūkstančių kartų didesnės nei „ROIDMI“.

Šis siurblys bandymu metu taip pat akimirksniu susiurbė metalinius karoliukus, vaisių žieveles, plaukus ir smulkias dulkes.

Siurblys grindis valo Y formos keliu ir efektyviai išvalo įprastas dėmes ant grindų. Nepalieka pernelyg drėgnų ruožų.

Šis siurblys rinkoje taip pat pirmauja baterijos tarnavimo laiku. Ji vidutiniškai gali tarnauti 198 minutes.

Siurblį galima valdyti mobilia aplikacija: valymo laiką, plotą, virtualias sienas ir kt.,

Lengvas siurblio valdymas ir balsu.

Ką reikia patobulinti?

„ROIDMI“ kūrėjai teigia, kad V formos šepetėliai nesusipainioja tarp siurbiamų plaukų ir dulkių. Bet po valymo ant šepetėlio rasta keletą itin ilgų plaukų stygų. Tačiau jos buvo lengvai pašalinamos naudojant specialų įrankį, su kuriuo buvo pristatytas robotas siurblys.

2. Geriausias drėgnas valymas: „Ecovacs Deebot T8 AIVI Robot Vacuum“

Kaina: ~ 647.26 Eur.

Šiame modelyje didelis dėmesys skiriamas drėgnam valymui, nes robotas siurblys buvo orientuotas į Kinijos rinką, o tai svarbu Kinijoje. Šis siurblys turi du skirtingus valymo režimus. Turbo režimas tyrimo metu naudotas kavos dėmėms valyti. Kavos dėmė buvo paliktos džiūti tris valandas. Valymas baigtas po 2 važiavimų. Siurbdami kilimą šiuo siurbliu, turite nuimti šluostės pagalvėlę. Siurblyje yra įmontuota kamera, tad čia galite stebėti aplinką, kurią valo siurblys. Be to, galite įrašyti vaizdą, padaryti ekrano kopiją ar net pasikalbėti su žmonėmis per robotą siurblį. Tai negali pakeisti apsaugos kamerų, tačiau toks funkcionalumas praverčia, pavyzdžiui, kai turite augintinių.

Vidutiniškai dulkių pašalinimo norma savaiminio ištuštinimo metu buvo patenkinama ir siekė 93,6 proc.

„Kojinių bandymo“ metu daugiau nei pusė išbandytų modelių susiurbė kojines. Tačiau šis modelis gali greitai aptikti kojines, jų išvengti ir išvalyti aplink jas. Todėl siurblio pažangiausios lazerinės navigacijos technologijos ir vizualinė navigacija tikrai verta įvertinimo.

Išmaniojo įrenginio valdymas yra toks pat paprastas – mobiliąja programėle, balsu, galimas valymo grafiko nustatymas, kai siurblys kasdien tuo pačiu metu pradeda savo darbą.

Ką reikia patobulinti

Šio siurblio siurbimo galia toli gražu nėra konkurencinga atsiževlgiant į kainą. Bandymo metu jis praleido daug metalinių karoliukų. Taip pat buvo pastebėtas plaukų įsipainiojimas į šepetėlius ir juos teko valyti rankiniu būdu.

3. Geriausias biudžetinis variantas: „Eufy RoboVac 15C Max“

Kaina: ~ 155.34 Eur.

Šis naujo prekės ženklo „Eufy“ modelis yra geras biudžetinis pasirinkimas, jei turite nedidelį butą ir mažiau valymo poreikių.

Siurblys valymo metu pasižymėjo vidutiniškai 57 dB triukšmo lygiu. Jis yra šiek tiek didesnis nei teigia Eufy (55 dB), tačiau vis tiek nusipelno pagyrų.

Siurblys yra tik 2,85 colio aukščio, tai leidžia jam palįsti po daugeliu baldų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jis toks nedidelis, nes jo viršuje nėra lazerinės navigacijos dalies.

Siurbimo galia nėra įspūdinga, tačiau, aptikus priekyje esančius siunkiau surenkamus nešvarumus, siurblys padidina siurbimo galią per 1,5 sekundės. Tai didžiulis pranašumas prieš kitus panašios kainos modelius.

Išmaniojo įrenginio valdymas vyksta per aplikaciją ir balsu.

Ką reikia patobulinti

Siurblys neturi drėgno valymo funkcionalumo. Taip pat į jo šepetėlius įsipainioja plaukai. Be to, šis robotas siurblys turi senesnę inercinę navigacijos sistemą (INS). Dėl giroskopo poslinkio, kalibravimo klaidų ir jautrumo problemų jo tikslumas yra prastas. Ir navigacijos klaidos, laikui bėgant, kaupiasi. Tai nėra tinkamas valymo prietaisas dideliems plotams ar sudėtingiems išdėstymams

4. Geriausios detalės: „iRobot Roomba i7+“

Kaina: ~ 604.11Eur.

Funkcijų ir įrankių dizaino standartai yra tokie pat aukšti, kaip ir šio siurblio kaina. Jis puikiai išvengia įsipainojimų ir atpažįsta užuolaidas.

Pastebėta, kad po 4 važiavimų ant šepetėlio buvo įsipainiojusios tik kelios ilgų plaukų sruogos. Guminių šepečių dėka plaukai buvo nustumti į tolimiausius galus. Ir nuėmus šepečius, galite lengvai plaukus pašalinti.

Daugelis robotų dulkių siurblių nevalo po uždanga, nes „mato“ tai kaip kliūtį ir jos vengia. „i7+“ buvo vienintelis išbandytas siurblys, peržengęs užuolaidas ir valantis po jomis.

95,3 proc. dulkių pašalinimo lygis buvo artimas tik „Xiaomi ROIDMI Eve Plus“. Dulkių maišelis/talpykla buvo geresnės kokybės nei dauguma kitų.

Bandymų metu siurblys gana gerai išsivalė paviršius, nors įrenginio siurbimo galia nėra pati didžiausia. Tačiau dvigubų guminių šepetėlių dizainas jį papildo: vienas trina atliekas nuo žemės, o kitas šluoja atliekas prie sutraukimo angos.

Išmaniojo įrenginio valdymas taip pat lengvas, vyksta per aplikaciją. Jis gali pradėti valyti ir kai išeinate iš namų. Tačiau, remiantis bandymais, šią funkciją gali paveikti blogas interneto ryšys.

Ką reikia patobulinti

Vienas esminių minusų – trumpas baterijos veikimo laikas. 75 minučių veikimo laikas gali kartais sutrumpėti net ir valant nedidelį butą.

Šis siurblys neturi drėgno valymo funkcijos, todėl teks ignoruoti šį modelį, jei tikitės būtent tokio funkcionalumo.

Siurbliai atrinkti pagalo bandymų rezultatus, tačiau tai nebūtinai yra reitingas. Galite pasirinkti tinkamą aparatą pagal savo poreikius ir biudžetą.