Atrasta dar viena garsiojo kataklizmo auka – paskutinės gyvenimo akimirkos turėjo būti baisios

Pasak Italijos naujienų agentūros ANSA, skeletas buvo aptiktas prie akmeninės sienos palei senovinę krantinę – tai pirmas Vezuvijaus aukos radinys Herkulanume per paskutiniuosius 25 metus. Kaulai priklauso maždaug 40 metų amžiaus vyrui. Jis galėjo žūti per paskutinį išsiveržimo etapą, kai dujos ir pelenai, vadinami piroklastiniu srautu, liejosi per miestą didesniu nei 100 km/h greičiu. Srauto temperatūra siekė apie 500 laipsnių pagal Celsijų, agentūrai ANSA sakė kasinėjimų vadovas Francesco Sirano.

„Gyvenimo pabaiga čia nutiko akimirksniu, bet buvo baisi“, – teigė jis.

Herkulanumo miestas buvo įsikūręs tarp Vezuvijaus ir jūros, ir arčiau ugnikalnio nei garsioji Pompėja. Vezuvijui pradėjus dundėti ir spjaudytis, Herkulanumo gyventojai pradėjo evakuotis. Laukdami išgelbėjimo, atvykstančio iš jūros, daugelis jų atsidūrė paplūdimyje. XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose archeologai aptiko šimtus skeletų, susigrūdusių valčių pašiūrėse palei krantinę. Žmonės, matyt, čia slėpėsi, kai miestą nušlavė piroklastinio srauto lavina. Ekspertai iki šiol diskutuoja, kokiu tiksliai būdu ir kaip greitai žuvo dauguma aukų. Tarp galimų priežasčių minimas karštis, dusinantis pelenų poveikis ir traumos.

Naujai atrasta auka nebuvo viena iš tų, kurie slėpėsi pašiūrėse. Jis buvo paplūdimyje, netoli miestelio krantinės, sudarytos iš uolienų ir sustingusios lavos, sako tyrėjai. Pasak archeologų, tyrėjai rado skeletą gulintį galva į jūrą ir įkalintą karbonizuotu medžio luiste. Šalia kūno rasta didelė sija galėjo sutraiškyti vyro kaukolę.

Neaišku, kas buvo tas vyras ir ką jis prieš mirdamas veikė. Gali būti, kad jis buvo miesto gyventojas, kuris išėjo iš užuoglaudos ieškoti gelbėjimosi valties – ir pateko į pražūtingas paskutines išsiveržimo akimirkas. Arba jis galėjo būti gelbėjimo operacijos karys, atsidūręs tarp tų, kuriuos bandė išgelbėti.

Archeologų komanda dabar planuoja pašalinti sukietėjusių pelenų luistą, kuris gaubia aukos kūną, ir tada ištirti skeletą laboratorijoje. Pasak ANSA, šalia skeleto esantys metalo ir audinio fragmentai galbūt yra maišas, kuriame buvo laikomi įrankiai, ginklai ar monetos. Ištyrus maišo turinį, būtų galima rasti užuominų apie vyro tapatybę – ir tai, kokias brangenybes jis stengėsi išsaugoti bandydamas gelbėtis pats.

Parengta pagal „Live Science“.