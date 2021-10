Turbūt nereikia nė sakyti, kokiomis emocijomis pasitikta atskriejusi naujiena apie bemaž 600 mln. JAV dolerių vertės naujų amerikietiškų karo laivų dovaną. Ukrainiečių laimę trikdo tik keisti amerikiečių viražai.

2015 metais JAV laivynui buvo pristatyti pirmieji koviniai laivai „Mark VI“. Turėdami neįtikėtinai mažą grimzlę (1,2 metro), leidžiančią veikti sekliuose vandenyse bei 5200 arklio galių vandens siurblių variklius (angl. water jet), manevringi reaktyviniai laivai be vargo išvystyto iki 45 mazgų (83 km/h) greitį – daugiau nei įspūdingas pasiekimas!

Maža to aprūpinti modernia elektronika, automatiškai valdoma ginkluote, su paruošta vieta bepiločio orlaivio, autonominio žvalgybos aparato vandenyje, patogiam panaudojimui. Ir visam tam valdyti reikia tik dešimties žmonių. Maža to, prireikus šiuo laivu galima gabenti papildomus keleivius, taip panaudojant laivą kaip desantinę transporto priemonę.

Nenuostabu, kad kitais metais naujausius savo žaisliukus laivynas permetė į karštąjį tašką Persijos įlankoje. Nedideli, manevringi, su iki 2,5 km atstumu taikliai šaudančia automatine 25 mm patranka laivai turėjo puikiai tikti prieš atbaidyti įžūlius Irano greituosius katerius, keliančius problemas praplaukiantiems laivams.

Iš viso buvo pagaminta bei pristatyta 12 iš suplanuotų 48 laivų.

2020 metais JAV paskelbė svarstanti 16 katerių pardavimą Ukrainai. Kartu su 32 vienetais automatinių sistemų „MSI seahawk A2“, elektrooptiniais infraraudonųjų spindulių radarais (20), 16 akustinių radarų (veikiančių iki 5 km atstumu), savas-svetimas atpažinimo sistemomis (16), 40 vienetų „MK44“ tipo patrankų, komunikacijos įranga, priežiūros ir įgulų apmokymų paketu. Viso to vertė – 600 mln. dolerių.

Tiesa, pasiūlyta įranga skyrėsi nuo tos, kurią naudojo JAV pajėgos. Be to, tik 6 laivai tapo JAV dovana. Likusius 10 galima įsigyti, jei Ukraina norės – žinoma, jau už savus pinigus. Vieno laivo be įrangos kaina siekia apie 15 mln. dolerių – maždaug tiek mokėjo už amerikiečiai pirkdami pirmuosius laivus sau.

Nesenai buvo patvirtinta, kad projektas pradedamas įgyvendinti. Šiš metų rugsėjo pabaigoje JAV galiausiai paskyrė pirmuosius 84 milijonus dolerių, už kuriuos „Mark VI“ gamintojai „SAFE Boat International“, pradėjo gaminti 6 laivus, skirtus Ukrainai. Pirmieji Ukrainą pasiekti turėtų jau kitų metų pabaigoje.

Kur straipsnio pradžioje žadėta problema? Velnias slypi mažose detalėse. Kaip tik prieš pradedamą įgyvendinti sandorį JAV pranešė nebematanti prasmės leisti pinigus šiems laivams. 2022 metų biudžete programoje įrašytas riebus nulis. Todėl visi 12 „Mark VI“ nurašomi jau šių metų pabaigoje – nesvarbu, kad daugelis sulaukę vos 6 metų. Jie praktiškai nauji.

JAV laivyno temomis rašantis portalas USNI.org, remdamasis savo šaltiniais laivyno viduje, rašė, kad „Mark VI“ buvo naudojami retai, turėjo didelių problemų su varikliais, o juos eksploatuoti buvo brangu.

Papildomą šaukštą deguto įpylė ir laivyno korpuso generolas-majoras Tracy Kingas, atsakingas už laivyno operacijas – jis pareiškė, kad per karo žaidimus patruliniai laivai pasirodė visiškai nenaudingi veiksmuose prieš Rusijos arba Kinijos pajėgas. Trūksta smogiamosios galios. Be to, mažas ginkluotės veikimo nuotolis, o išlaikymas – brangus.

Ukrainiečiai tikisi laivais sustiprinti savo pajėgas seklioje Azovo jūroje. Šioji, besiribojanti su okupuotu Krymo pusiasaliu, pietvakarine Rusijos dalimi ir atskirta nuo Juodosios jūros Rusijos kontroliuojamu Kerčės sąsiauriu, yra tartum vidinis Rusijos ežeras, pilnas rusų karo bei pasienio kontrolės (FSB) laivų. Dengiamas gausios aviacijos, taip pat krante dislokuotomis pakrantės gynybos raketiniais kompleksais. Vieta neatrodo itin tinkama karo veiksmams iš Ukrainos pusės.

Be neraminančių signalų dėl galimai brangios vakarietiškų laivų eksploatacijos, priekaištų žeria ir vietiniai karinės ginkluotės gamintojai. Nuo 2012 metų Ukrainoje statomi vietinės gamybos „Giurza M“ klasės šarvuoti kateriai. Dar mažesni, su dar mažesne grimzle, su panašiu kiekiu ginkluotės – bet galingesniu 30 mm automatiniu pabūklu. Žinoma, pigesni.

Tiesa, juos lydi nemaloni istorija. Keli laivai nesugebėjo pasipriešinti 2018 metų incidente, per kurį Rusijos pasienio tarnybos sulaikė ukrainiečių karo laivų (katerių) konvojų, bandantį kirsti Kerčės sąsiaurį be išduoto leidimo. Beveik metus sulaikyti kateriai buvo gerai ištyrėti Rusijos pareigūnų – kalbama, esą jie gražinti be dalies turėtos įrangos.

Tik laikas parodys, ar šioji dovana taps panacėja Ukrainos jūrų pajėgoms – ar kaip tik probleminiu, piniginius siurbiančiu projektu, kurio skubiai atsisakė amerikiečiai.