Spalį antrąją vietą išlaikęs lrytas.lt kviečia pasitikti tris svarbiausius metų renginius

Kaip įprastai, interneto rinkos tyrimų bendrovė „Gemius“ mėnesio pradžioje skelbia skaitomumo rodiklių apžvalgą. Remiantis tyrimo duomenimis, pastarąjį mėnesį interneto lankytojai buvo aktyvūs ir naujienų portalą lrytas.lt skaitė noriai ir ilgai. O tai lėmė išlaikytą antrąją poziciją tarp geriausiųjų naujienų portalų šalyje.

Portalas išlaikė tvirtą antrą poziciją reitinguose pagal pagrindinį interneto auditorijos matavimo rodiklį – vidutinį dienos realių vartotojų skaičių (angl. Average daily real users). Spalį portalą kasdien vidutiniškai aplankė 447 tūkst. internautų.

Praėjusį mėnesį puslapių peržiūrų buvo sugeneruota daugiau kaip 125 mln. (Angl. Page views). Pagal apsilankymų skaičiaus metriką – lrytas.lt sulaukė daugiau kaip 27 mln. lankytojų.

Įvertinus praleidžiamą laiką portaluose, šis pastarąjį mėnesį augo (Time spent per user). Vienas interneto vartotojas per spalį lrytas.lt naršė vidutiniškai valandą ir 47 minutes.

Per spalį naujienų portalas lrytas.lt sulaukė 1 163 568 realių vartotojų (ang. Real users). Pagal parametrą, atspindintį auditorijos lojalumą, vienas vartotojas vidutiniškai per mėnesį portale apsilankė 23 kartus (angl. Visits per user).

„Dar kartą įsitikinome savo skaitytojų lojalumu ir labai džiaugiamės, kad kaskart, apsilankę mūsų portale, jie randa įdomų ir vertingą turinį.

Kasdien ne tik sekame svarbiausias Lietuvos ir pasaulio aktualijas, bet ir ruošiamės portalui didžiausiems metų projektams, kuriuos skaitytojai pamatys jau lapkričio mėnesį“, – sako lrytas.lt redaktorius Tautvydas Mikalajūnas.

Naujas video turinys

Lrytas.tv žiūrovams praėjusį mėnesį pristatė ne vieną naują laidą. Didžiausią dėmesį praėjusį mėnesį lankytojai iš video turinio skyrė naujienoms apie koronavirusą, domėjosi pokalbiais, kuriuose medikai pristatė esamą situaciją. Vienas iš tokių pokalbių laidoje „Nauja diena“ tapo žiūrimiausiu mėnesio siužetu – jį peržiūrėjo daugiau nei 130 tūkstančių portalo lankytojų.

Portalo video laidų tinklelį papildė nauja sveikatos laida „Sveikatos ekspertai“. Šiuo pandemijos laikotarpiu tvyro daug nežinios, o be koronaviruso susiduriame su įvairiais kitais sveikatos klausimais. Todėl naujienų portalas lrytas.lt kartu su partneriu Baltijos-Amerikos chirurgijos ir terapijos klinika nuo spalio specialioje laidoje „Sveikatos ekspertai“ kviečia domėtis savo sveikata ir pasakoja, kaip ja pasirūpinti. Laida transliuojama lrytas.lt feisbuke ir portale šeštadieniais 10 val. ryto.

Jau transliuotos 4 sveikatos laidos parodė, kad temos itin aktualios, o laidas peržiūri nuo 50 iki 100 tūkstančių portalo lankytojų.

Naujienų portalas lrytas.lt užmezgė partnerystę su mokymosi platforma „Mokosi.lt“, tad nuo šiol trečiadienio vakarais, 18 valandą, visi mokytojai, moksleiviai, tėvai ir kiti švietimo bendruomenės nariai kviečiami stebėti aktualias laidas „Lik po pamokų“. Jose analizuojamos mokymosi, karjeros, saugaus interneto ir kitos svarbios temos.

Kiekvieną sekmadienį 10 val. portalo lankytojai galės stebėti ir išskirtinius bei aktualius pokalbius apie rinkodarą ir komunikaciją – „Berta&Talks“. Šioms laidoms ruoštasi visą spalio mėnesį.

Savaitgalį žiūrovai galėjo stebėti ir pirmąją „Berta&Talks“ tinklalaidę, kurioje buvo kalbama apie homoseksualių porų santykius bei komunikaciją. Ją stebėjo dešimtys tūkstančių žmonių.

„Komunikacija mus lydi kasdien, tačiau tai nėra toks paprastas procesas, kaip kartais galėtume pagalvoti. Viešojoje erdvėje apstu pavyzdžių, kai ne vietoje ir ne laiku ištarta frazė sukuria sniego lavinos efektą. Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungia partneriai, kurie su verslo ir kitų sričių profesionalais aptars aktualiausius rinkodaros, komunikacijos ir gyvenimo klausimus naujose portalo tinklalaidėse.

Pirmoji laida nustebino žiūrovų įsitraukimu. Pradžia – daug žadanti, tikimės, kad temos ne tik bus žiūrimos, bet ir kels reikalingas diskusijas visuomenėje“, – sako „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės rinkodaros vadovė Gintarė Kaminskienė.

Konkursai, socialinės temos ir įtraukiančios temos

Spalį lrytas.lt netrūko ir aktualių turinio projektų, dalijusių puikias dovanas ir dovanojusių įtraukiančio turinio.

„Kiekvieną kartą skaitytojams stengiamės pateikti ne tik aktualiausias naujienas, bet ir pasiūlyti pramoginio turinio, nudžiugindami juos konkursais bei dovanomis. Spalį lrytas.lt kartu su partneriai socialiniuose tinkluose dovanojo progą laimėti apsilankymus į bene vienus didžiausių koncertų, kuriuos pamatysime. Nenumaldomai artėja gražiausios metų šventės, o tai reiškia, kad ištikimiausius mūsų skaitytojus lepinsime dar dažniau“, – sako lrytas.lt rinkodaros projektų vadovė Aistė Gudauskaitė.

Naujienų portalas lrytas.lt ir Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pakvietė skaitytojus dalyvauti išskirtiniame konkurse „Aš savo krašto ambasadorius“. Jei esi tas žmogus, kuris išnaudoja galimybes veikti, kurti ir augti regione ir gali drąsiai sakyti – „Regione gyventi gera!“ Pildyk anketą ir tapk savo krašto ambasadoriumi! Konkursas vyksta iki lapkričio vidurio, tad dar galite suspėti, dalyvauti ir laimėti vertingus prizus!

Visą spalio mėnesį naujienų portalo lrytas.lt surengtame nuotraukų konkurse „Mes panašūs“ lankytojai dalinosi nuotraukomis kartu su savo augintiniu. Iš viso konkursui atsiųsta daugiau kaip 80 nuotraukų, kuriose atsispindi šeimininko ir augintinio panašumai. Paskutinėmis konkurso dienomis tarp pirmos ir antros vietos vyko intensyvi kova. Visgi, lrytas.lt skaitytojai daugiausiai savo simpatijų atidavė portalo lankytojo Ramūno atsiųstai nuotraukai, kurioje – jis ir Belgų aviganio veislės šuo Kago.

Vienam konkursui pasibaigus, augintinių mylėtojai gali nenusiminti, šiandien prasidėjo kitas nuotraukų konkursas „Mano keturkojis“, kuriame galite laimėti draudimą augintiniui metams!

Vis dar tęsiasi namų jaukumu ir švara besirūpinantiems aktualus turinio projektas „Švaros gidas“, ieškantiems išmanių virtuvės sprendimų – „Išmani virtuvė“.

Besirūpinantiems savo sveikata – daug aktualios informacijos pateikiama projekte „Sveikame kūne – sveika siela“.

„Kartu su emocinės pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“ pradėjome socialinį projektą „Vyrai neverkia“, kur kviečiame pasakoti savo jautrias istorijas ir taip prisidėti prie vyrų psichikos sveikatos gerinimo bei paraginti vyrus kalbėti apie savo problemas, nebijoti kreiptis į specialistus“, – sako G.Kaminskienė.

Vienas iš projekto ambasadorių – Andrius Mamontovas. Jis pasidalijo mintimis apir vyrus slegiančias problemas.

Kalbant apie žinomus veidus, portale tęsiasi ir projektas „TV simpatija“, kur galite prisiminti žinomų televizijos veidų karjeros pradžią ir paskaityti apie karjeros iššūkius.

Po metų grįžo ir projektas „Klausk seksologo“, kur su specialistais aptariami aktualiausi poroms rūpimi klausimai, kurių kartais nedrįstame garsiai paklausti net užvėrę miegamojo duris.

Lapkritį – iškilmingi apdovanojimai ir švenčių laukimas

Lapkričio mėnesį laukia visa aibė naujų turinio projektų ir išskirtinių apdovanojimų. Be švenčių laukimo portalo lankytojai išvys ir net tris metų projektus.

Jau visai netrukus paaiškės penktųjų „Verslo geno“ laureatų pavardės! Lapkričio 10 dieną Vilniaus televizijos bokšte vyks iškilminga apdovanojimų ceremonija, kur bus apdovanoti jauno verslo atstovai. Juos išrinko kompetentinga komisija. Portalo lankytojai išskirtinį reginį ir laureatus galės pamatyti specialios transliacijos metu lapkričio 13 dieną.

Lapkritį taip pat paaiškės, kas tapo 2021 metų Lietuvos moterimi. Ją 23 metus iš eilės renka žurnalas „Stilius“.

Lapkričio 24 dieną paaiškės ir geriausieji iš geriausiųjų interjero architektūros konkurse „Mano erdvė“. Laureatus išrinko tarptautinė architektų komisija. Iškilmingos ceremonijos metu Nacionalinėje dailės galerijoje bus paskelbti geriausio buto, namo, viešosios erdvės, biuro ir studento kurti interjerai.

Laukia ir konkursas automobilių mylėtojams, namų jaukimą kurti padės „Naujakurių ABC“ laidos ir publikacijos, o mėnesio pabaigoje portalo lankytojai sulauks ir kalėdinio šurmulio ne viename šventiniame projekte.

Geri rezultatai pasiekiami tik su profesionalia ir į darbą įsitraukusia komanda. Todėl spalį kolegų gretas papildė Matas Luckus, prisijungdamas prie dienos naujienų redaktorių. Verslo skyriaus komandos gretas sustiprino Lukrecija Giedraitytė, o lrytas.tv video skyriaus pajėgas papildė Viktorija Leimontaitė.