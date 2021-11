IT dirbančių moterų dalis Lietuvoje – didžiausia Baltijos šalyse

Tokias įžvalgas pateikia Estijos bendrovė „RIA.com Marketplaces“, remdamasi naujausiais prieinamais 2020 m. „Eurostat“ tyrimo duomenimis.

Vyrų vis dar reikšmingai daugiau

IT srityje dirbančių vyrų yra reikšmingai daugiau visose šalyse, tačiau statistika išsiskiria Slovėnija (moterys sudaro tik 10 proc.), Belgija ir Čekija (po 11 proc.) bei Lenkija (12 proc.).

Iš visų ES šalių daugiausia IT srityje dirbančių moterų buvo Serbijoje ir Danijoje (vidutiniškai po 33 proc.), taip pat Graikijoje (30 proc.), Islandijoje (beveik 29 proc.) ir Kipre (27,5 proc.).

Tarp šalių labiausiai išsiskiria Ukraina, kurioje, pasak „RIA.com Marketplaces“ valdybos pirmininko Artiomo Umaneco, moterų skaičius informacinių technologijų srityje sparčiai auga: „Per pastaruosius penkerius metus IT specialisčių Ukrainoje padaugėjo net penkis kartus. Šiuo metu Ukrainoje yra per 200 tūkst. IT specialistų, ketvirtadalis jų – būtent moterys. O tai net apie 50 tūkst. darbuotojų! Ukraina pasirinko teisingą kryptį, ir, manau, daugelis ES šalių turėtų imti iš jos pavyzdį“, – sako A.Umanecas.

Kas lemia moterų trūkumą?

A.Umaneco teigimu, daugelyje šalių moterys IT srityje vis dar nepelnytai nuvertinamos.

„Daugelis šalių ieško naujų IT specialistų tarp užsieniečių, siūlydamos jiems įvairių papildomų naudų. Ir Baltijos šalyse, ir visoje Europoje tai didžiulė problema. Rinkos plečiasi, auga ir naujų specialistų poreikis. Bet kur jų gauti? Bent jau man atsakymas yra aiškus – reikia daugiau moterų samdyti kaip Danijoje ir Islandijoje. Lietuva, Estija šiuo metu juda teisinga kryptimi, bet to negalima pasakyti apie Latviją“, – mintimis dalijasi A. Umanecas.

Pasak jo, visuotinę darbuotojų informacinių technologijų srityje stygiaus problemą galima išspręsti komplektuojant kolektyvus, kuriuose būtų vienodai abiejų lyčių specialistų: „Priėmus daugiau moterų, būtų išspręsta ne tik IT specialistų deficito problema, bet ir, kaip skelbiama daugelyje tyrimų, padidėtų įmonių darbo efektyvumas. Norėdamos išspręsti darbuotojų trūkumo problemą, bendrovės turėtų keisti savo išankstinį požiūrį į talentų paiešką – IT srityje samdyti daugiau moterų ir sudaryti joms sąlygas kilti karjeros laiptais“, – dėsto A.Umanecas ir priduria, kad merginas į informacinių technologijų sritį reikėtų pradėti kviesti dar nuo mokyklos suolo.