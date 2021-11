Lietuvos bankas tęsia skaitmeninio euro eksperimentus – kviečia įsitraukti rinkos dalyvius

„Lietuvos bankas nuolat vertina mokėjimo paslaugų rinką konkurencijos, paslaugų prieinamumo, naujovių pritaikymo aspektais. Matome inovatyvaus sprendimo, kuris leistų fizinėse prekybos vietose pirkėjui ir pardavėjui atsiskaityti paprasčiau ir patogiau, poreikį. Skaitmeninio euro projektui įgaunant pagreitį, tai puiki proga išmėginti ateities pinigų sprendimą panaudojant naujausias technologijas“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Eksperimento tikslas – sukurti mažmeninių atsiskaitymų skaitmeniniu euru prekybos vietoje sprendimą, pagrįstą naujausiomis Europos Sąjungoje vystomomis mokėjimo technologijomis ir standartais (pvz., prašymo sumokėti schema), bei išsiaiškinti, kaip toks sprendimas geriausiai galėtų užtikrinti efektyvų, saugų ir paprastą skaitmeninio euro naudojimą.

Numatomas sprendimo pagrindas – programėlė. Ji turės veikti mobiliuosiuose telefonuose, planšetėse ar kituose įrenginiuose, kuriuose įdiegta ne senesnė nei dešimta Android programinė versija. Duomenų apsikeitimui tarp pirkėjo ir prekybininko įrenginių nereikės mobiliojo ryšio, jį turės užtikrinti mažo nuotolio belaidė technologija (pvz., Near Field Communication ar Bluetooth). Informacijos apsikeitimui duomenys turės būti pateikiami QR kodo pavidalu, o pati mokėjimo operacija turės trukti ne ilgiau kaip 15 sek. Be to, programėlė turės būti nesunkiai pritaikoma bet kokiai mokėjimų vykdymo sistemai, kad neribotų galimybių įvairių sričių prekybininkams.

Sprendimui kurti Lietuvos bankas pasitelks inovatyvų viešųjų pirkimų būdą – projektų konkursą, susidėsiantį iš dviejų etapų. Pirmajame etape bus kviečiama teikti pasiūlymus idėjai įgyvendinti ir trys geriausi koncepcijos projektai bus apdovanoti piniginėmis premijomis. Antrajame etape jau bus kuriamas pats prototipas. Projekto konkursas bus skelbiamas dar šiais metais, pasiūlymų teikimui numatoma skirti du, o prototipui sukurti – 4 mėnesius.

Susidomėjusius mokėjimų rinkos dalyvius kviečiame registruotis į dvišalius susitikimus, jie vyks gruodžio 6–10 d. Jų metu bus aptariami techniniai reikalavimai ir atsakoma į klausimus. Rengiamą techninę specifikaciją gaus tik užsiregistravę dalyviai. Kviečiama registruotis iki gruodžio 3 d. siunčiant laišką tema „Konsultacija dėl skaitmeninio euro eksperimento“ el. paštu inovacijos@lb.lt.

Eksperimento rezultatai padės atsakyti į klausimus, kokie reikalavimai turėtų būti keliami atsiskaitymams skaitmeniniu euru fizinėse prekybos vietose, kokios galimos rizikos, galimybės taikyti tokį modelį, jo paprastumas ir patrauklumas klientams.

Inicijuodamas projektų konkursą, Lietuvos bankas siekia aktyviai prisidėti prie dvejus metus truksiančio skaitmeninio euro projekto tiriamojo etapo, kurį šių metų liepą pradėjo Eurosistema.