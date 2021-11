Moterys ryžtingai žengia į IT sektorių: iniciatyvos Lietuvoje ir Latvijoje sulaukia vis daugiau dėmesio

Kartu link bendro tikslo

Europos Sąjungos (ES) ir „Eurostat“ pateikiamais duomenimis, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje 2020 metais dirbo 81.5 proc. vyrų ir tik 18.5 proc. moterų visoje ES. Ir nors per pastarąjį dešimtmetį moterų skaičius IRT sektoriuje daugėjo po 5.6 proc per metus, šis augimas nėra pakankamas. Ateities darbo jėga neabejotinai remsis lygiomis teisėmis, todėl didėjanti lyčių lygybė sektoriuje leis pritraukti, ugdyti ir įkvėpti perspektyviausius talentus.

Siekdama skatinti lyčių lygybę darbo rinkoje ir moterų lyderystę technologijų srityje, bendrovė pradeda bendradarbiavimą su iniciatyva „Women Go Tech“ ir ruošiasi dalyvauti jų mentorystės programoje. „Women Go Tech“ – tai tik moterims skirta mentorystės programa Lietuvoje, kurioje technologijų profesionalai dalijasi savo žiniomis ir patirtimi su atrinktomis dalyvėmis. Įmonė skirs mentorius ir ekspertus duomenų analitikos, saugumo ir UX dizaino srityse.

Per 5 metus „Women Go Tech“ prisidėjo prie daugiau nei 450 moterų karjeros pokyčių ir turi per 670 alumni narių. Kaip teigia Ūla Pociūtė, programos „Women Go Tech“ vadovė, susitikimų metu dalyvės atranda profesinį potencialą IT srityje bei ieško atsakymų į galimus karjeros klausimus.

„Auginti moterų-specialisčių skaičių technologijų sektoriuje – ne pati lengviausia užduotis. Tačiau nuo pat „Women Go Tech“ programos įkūrimo stebime, kad einame teisingu keliu – mentorystė, palaikanti bendruomenė bei technologijų kompanijų įsitraukimas yra puikios priemonės, padedančios auginti tiek moterų susidomėjimą, tiek pasitikėjimą savo jėgomis žengiant į technologijų sritį. Džiaugiamės, kad bendrovė su dideliu entuziazmu pradeda partnerystę su mūsų programa bei, tik ką įžengę į Lietuvą, imasi išties svarbios misijos – skatinti įvairovę komandose bei padėti moterims drąsiai siekti savo karjeros tikslų“, – sako Ū.Pociūtė.

Informacinių technologijų ateitis

Ateityje IT įgūdžiai bus būtini visose ekonomikos srityse, tad tokios iniciatyvos, kurios padeda kuo platesniam žmonių ratui įgyti reikiamų įgūdžių yra ypatingai reikšmingos. Informacinių technologijų sritis pasižymi nuolatiniu tobulėjimu ir aukščiausiais darbuotojams keliamais reikalavimais, tad savo žinias plėsti turi ne tik srities naujokai, bet ir profesionalai.

„Nors IT sektorius gali pasiūlyti bene plačiausią profesijų spektrą ir lanksčiausias darbo sąlygas, tačiau kvalifikuotų specialistų vis dar trūksta. Todėl įmonė nuolat organizuoja IT mokymus ir praktines „Accenture Bootcamp“ stovyklas, kuriose dalyvauti gali kiekvienas. Partnerystė su „Women go Tech“ yra dar vienas gražus mūsų atliekamos misijos pavyzdys. Prisidėdami prie IT profesionalų skaičiaus didėjimo, prisidedame ir prie pažangesnės ateities“, – teigia Maksims Jegorovs, „Accenture Baltics“ vadovas.

Ne vienadienė iniciatyva

Partnerystė su „Women go Tech“ yra ne vienintelė įmonės iniciatyva, susijusi su moterų IT mokymu. Jau artėjančią žiemą bendrovė, bendradarbiaudama su nevyriausybine organizacija iš Latvijos „Riga TechGirls“, suteiks nemokamus IT mokymus net 160-čiai moterų.

Programa „She Goes Tech“ yra orientuota į moteris, norinčias pakeisti savo profesinę karjerą. IT mokymų metu 160 stipendijų laimėtojų turės galimybę mokytis „Java“, „JavaScript“, „.Net“ ir „Scala“ programavimo kalbų, taip pat daugiau sužinoti apie „DevOps“ principus ir debesų technologijas.

Specialistai organizuos penkis kiekvienos IT mokymo srities demonstracinius internetinius renginius, kuriose IT profesionalai dalysis savo patirtimi, supažindins su kasdienėmis pareigomis ir papasakos apie karjeros bei augimo galimybes.