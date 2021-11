Taksofonų likimas nuspręstas: atsisveikinti dar turite kelis mėnesius

„Taksofonai buvo įrenginėjami laikais, kai mobilusis ryšys atrodė tolima ateitis. Šiandien galime skambinti ne tik telefonais, bet ir laikrodžiais, tarpusavyje bendrauja daiktai, į gatves išrieda autonominiai ir nuotoliniu būdu valdomi automobiliai, taigi ateitis jau seniai atėjo – metas taksofonus perkelti ten, kur jiems ir vieta, į muziejus“, – sako „Telia“ reguliuojamų paslaugų vadovė Vida Gobienė.

Lietuva yra viena iš paskutinių Europos Sąjungos šalių, kurios dar nėra galutinai atsisveikinusios su taksofonais. Teikti šią paslaugą ryšio operatorius privalėjo, nes taksofonai buvo laikomi universaliąja paslauga, juos operatoriai privalėjo išlaikyti savo lėšomis.

Tačiau naujos redakcijos Elektroninių ryšių įstatyme, kuris įsigalioja gruodžio 1 dieną, į Lietuvos teisę perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, jame taksofonų, kaip universalios paslaugos jau nebėra.

Įstatymui įsigaliojus, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) dar turės parengti ir priimti poįstatyminius dokumentus, kurie leis operatoriui galutinai atsisakyti taksofonų. Išjungti ir išmontuoti pačius taksofonų aparatus operatorius planuoja kitąmet, vėliausiai iki vasaros vidurio.

„Likusių taksofonų būdelių ir įrangos būklę įvertins mūsų specialistai. Dalį jų planuojame perleisti suinteresuotoms mokslo, technikos institucijoms ar muziejams, kiti bus parduoti labdaringame aukcione arba priduoti perdirbimui“, – teigia V. Gobienė.

Pasak jos, bendrovė šiuo metu taip pat dar turi apie 23 tūkst. taksofonų kortelių, jų nominali pokalbių vertė siekia daugiau kaip 8 tūkst. eurų.

Kad taksofonai žmonėms nereikalingi, jau ne vienerius metus patvirtina tiek jų naudojimo statistika, tiek gyventojų apklausos. Bendrovės duomenimis, per pastaruosius metus iš 99 veikiančių taksofono aparatų bendrai buvo atlikta vos 2000 skambučių, jų vidutinė trukmė neviršijo 30 sekundžių.

Naujausia, 2021 m. spalį RRT užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa taip pat parodė, kad per pastaruosius metus taksofono paslaugomis naudojosi vos 1 proc. apklaustųjų ir tik vieną ar daugiau kartų per metus. Žmonės teigė taksofonais nesinaudoję dėl to, kad jiems visiškai užtenka mobiliojo ryšio. RRT apklausos rezultatai patvirtino, kad neigiamo poveikio taksofonų atsisakymas neturės.