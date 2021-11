Nuo kitų metų informacinių technologijų brandos egzaminą abiturientai galės laikyti ir „Python“ kalba

Iki šiol egzaminuose buvo naudojamos dvi – „Pascal“ ir C++ programavimo kalbos. Jos buvo populiarios anksčiau, bet specialistų vertinimu, yra pakankamai sudėtingos ir šiuo metu užleidusios pozicijas modernesnėms, labiau verslo problemoms spręsti tinkamoms kalboms.

„Švietime turime eiti kartu su naujovėmis ir jas nuolat priimti. Kitaip turime situaciją, kad mokyklas, aukštąsias mokyklas baigę abiturientai ir absolventai būna menkai pasiruošę šiuolaikinės darbo rinkos poreikiams. „Python“ įtraukimas į egzaminą yra ir geras bendradarbiavimo su verslu, ir tinkamo žingsnio pavyzdys“, – teigė „Infobalt“ asociacijos direktorius Mindaugas Ubartas.

„Tai, kad informatikos ugdymo procese ir egzamine pradedamos taikyti naujos programavimo kalbos, yra nepaprastai svarbu, nes abiturientai turi mokytis to, kas aktualu bei modernu. Be to, galimybė laikyti egzaminą „Python“ programavimo kalba padidina egzamino prieinamumą, sudaro sąlygas egzaminą laikyti ir mokiniams, kurie jau dabar mokosi programuoti „Python“ kalba“, – pabrėžė NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Viena iš iniciatorių, „Infobalt“ narė „Visma Lietuva“ nemokamai patobulino ir egzamino užduočių vertinimo sistemą, pritaikydama ją ir „Python“ kalba išspręstoms užduotims vertinti.

„Visma Lietuva“ taip pat yra sukūrusi ir nuolat palaiko nemokamą, lokalizuotą, moksleiviams skirtą interaktyvią programavimo mokymosi „Python“ kalba platformą „Angis.net“. Joje nuolat programavimo užduotis sprendžia keliolika tūkstančių moksleivių.

„Python“ programavimo kalba yra viena populiariausių programavimo kalbų mokymuisi. Ji sukurta ir tobulinama specialiai taip, kad programuoti būtų kaip įmanoma maloniau ir paprasčiau. Be to, tai ir viena iš pačių populiariausių programavimo kalbų profesionalams programuotojams ar mokslininkams, todėl išmokti techniniai įgūdžiai taikomi įvairiausiose verslo, mokslo ar inžinerijos srityse“, – teigė „Visma Lietuva“ direktorius Mantas Urbonas.