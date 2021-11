Lietuvoje sukurtas IT sprendimas sėkmingai panaudotas Ganos rinkimuose

Projekto metu „Neurotechnology“ specialistai Ganoje įdiegė mūsų šalye sukurtą pažangią multi-biometrinę sistemą „MegaMatcher ABIS“, kuri buvo panaudota rinkėjų registracijai, sąrašų sudarymui ir patikrinimui. Šis sprendimas užtikrino saugius ir patikimus rinkimus, kurie Ganoje įvyko 2020 metų gruodžio 7 dieną.

„Esame labai patenkinti „Neurotechnology“ programine įranga ir paslaugomis, kurios buvo suteiktos per trumpą laiką – tiksliau, per devynis mėnesius nuo pradžios iki pabaigos“, – sakė Ganos rinkimų komisijos pirmininkė Jean Mensa. „Neurotechnology“ darbuotojai buvo labai profesionalūs ir paslaugūs. Jie buvo aktyvūs ir prieinami, kadangi fiziškai buvo vietoje per visą projekto vykdymo laiką“, – teigė ji.

Pasaulinės pandemijos metu „Neurotechnology“ komanda sugebėjo išskirtinį projektą įgyvendinti per rekordiškai trumpą laiką. „MegaMatcher ABIS“ sistema užtikrino, kad daugiau kaip 17 mln. rinkimų teisę turinčių Ganos gyventojų galėtų užsiregistruoti visuotiniuose rinkimuose. Sistema padėjo susieti pirštų atspaudus ir veido biometrinius duomenis su kiekvieno rinkėjo vardu ir užkirsti kelią rinkimų pažeidimams. Skaičiuojama, kad lietuvių sprendimas leido nustatyti daugiau kaip 15 tūkst. pakartotinių rinkėjų registracijų, kuomet asmenys bandė užsiregistruoti skirtingomis tapatybėmis.

„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Ganos rinkimų komisija kuriant jų biometrinę rinkėjų valdymo sistemą“, – sakė „Neurotechnology“ direktorius Irmantas Naujikas.

„Neurotechnology“ yra aukšto tikslumo algoritmų ir programinės įrangos, pagrįstos giliaisiais neuroniniais tinklais ir su dirbtiniu intelektu susijusiomis technologijomis, kūrėja. Bendrovė įkurta 1990 metaus Vilniuje ir nuo tada, kai pirmą kartą buvo išleista pirštų atspaudų atpažinimo sistema, ji pristatė daugiau kaip 200 naujų produktų ir jų atnaujinimų.

„Neurotechnology“ sukurtus algoritmus ir sprendimus naudoja daugiau kaip 3 tūkst. įmonių iš 140 pasaulio valstybių. Bendrovės algoritmai pasiekė aukštus rezultatus nepriklausomuose technologijų vertinimuose ir konkursuose, įskaitant „NIST MINEX“, „PFT“, „FRVT“, „IREX“ bei „FVC-onGoing“.