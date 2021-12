Žinoma, rytojaus technologijas numatyti sunku, tačiau jau šiandien turime kompiuterių, kurie leidžia pamatyti, ko galime tikėtis ateityje. Vienas tokių – naujasis „Huawei MateBook X Pro“.

Dalinamės 5 tendencijomis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį galvojant apie ateities nešiojamų kompiuterių galimybes ir išskiriame, kaip rytdienos progresą savyje talpina modernusis „MateBook X Pro“:

1. Suderinamumo galimybės

Nors svarbiausias nešiojamų kompiuterių privalumas nuo pat jų egzistavimo pradžios buvo mobilumas, tačiau iš esmės jie siūlė tokias pačias funkcijas, kaip ir stacionarūs kompiuteriai.

Visgi vartotojų lūkesčiai laikui bėgant tampa vis aukštesni, todėl ateities kompiuterių gamintojai privalo į juos atsižvelgti.

Vienas to pavyzdžių – tai moderniausias „Huawei“ nešiojamas kompiuteris „MateBook X Pro“. Šis kompiuteris jau šiandien palaiko perspektyviausias ateities technologijas: skirtingų įrenginių tarpusavio sąsajas ir belaidę bendrinimo technologiją.

Sumanūs suderinamumo sprendimai leidžia nešiojamą kompiuterį susieti su išmaniuoju telefonu ar išmaniuoju laikrodžiu bei vienu metu valdyti abu įrenginius ir redaguoti failus tiesiogiai raiškiame „3K FullView“ kompiuterio ekrane.

Bendrinimo technologijos plėtros reikėtų tikėtis ir ateityje. Plačios mobilumo galimybės, įgalinančios bendradarbiavimą tarp įvairių technologinių prietaisų ir debesijos platformų taps vis reikšmingesnės. Todėl naujasis „Huawei“ kompiuteris yra puikus pavyzdys, leidžiantis jau šiandien išbandyti suderinamumo tarp įrenginių galimybes.

2. Galingumas

Tam, kad kompiuteris veiktų sparčiau ir galėtų daryti vis sudėtingesnes užduotis šiandien nebeužtenka vien pajėgesnio procesoriaus ar didesnio operatyviosios atminties kiekio. Vienas iš labiausiai neįvertintų nešiojamų kompiuterių komponentų yra jų aušinimo sistema. Būtent efektyvesnis aušinimas leidžia naudoti vis didesnės galios procesorių ar vaizdo plokštę, nes apsaugo kompiuterį nuo perkaitimo.

Vieną geriausių šiuolaikinių aušinimo sistemų turi ir naujasis „Huawei MateBook X Pro“: kompiuteryje įdiegtas 11 kartos „Intel Core i7“ procesorius bei sklandų darbą užtikrinanti 16 GB operatyvioji atmintis. Visgi šie pasiekimai neįmanomi be modernaus dizaino „Shark Fin“ ventiliatoriaus, veikiančio kartu su itin plonais šilumos išsklaidymo moduliais.

Todėl ateities kompiuterių progresas neįsivaizduojamas ne tik be augančių procesoriaus pajėgumų, bet ir be ne mažiau svarbių kompiuterio aušinimo galimybių plėtros.

3. Lengvumas ir patogumas

Palyginti su pirmaisiais nešiojamais kompiuteriais, dabar matomi įrenginiai yra neįtikėtinai lengvi. Pirmieji nešiojamieji kompiuteriai svėrė apie 15 kg, o šiomis dienomis – kiek mažiau nei 2 kg.

Tiesa, visus modernumo standartus atitinkantis „Huawei MateBook X Pro“ gali pasigirti ir dar didesniu kompaktiškumu – jis sveria vos 1,33 kg ir pasižymi itin plonu korpusu (14,6 mm). Toks mažai sveriantis kompiuteris ne tik neužima daug vietos namuose, bet ir jį itin patogu nešiotis su savimi.

Lengvesnis kompiuterių korpusas šiandien įmanomas dėl mažesnių mikroschemų, baterijų ir šioje rinkoje įsitvirtinančių lengvųjų metalų lydinių. Ši tendencija išliks ir ateityje, todėl nešiojamieji kompiuteriai turėtų tapti vis lengvesni.

4. Ilgai laikanti baterija

Platus nešiojamų kompiuterių pritaikymas kasdienybėje neįmanomas be ilgėjančio baterijos veikimo laiko.

Daugelis šių dienų kompiuterių be papildomo baterijos įkrovimo veikia apie 8-9 valandas, o pažangiausieji iš jų, kaip „MateBook X Pro“, be papildomo įkrovimo gali veikti net 11 valandų ir yra įkraunami vos per keliasdešimt minučių. Tokia kompiuterio veikimo trukmė jau dabar gali pasiūlyti nepertraukiamą veikimą daugiau nei pilną darbo dieną.

Todėl dar viena iš ateities kompiuterių tendencijų – tai vis augantis baterijos veikimo laikas, artėjantis prie dviejų ar net trijų darbo dienų trukmės.

5. Ekrano galimybės

Daugelis žmonių jau dabar renkasi naudoti du ekranus: dažnai įėjus į biurą prie nešiojamojo kompiuterio galima pamatyti ir prijungtą išorinį monitorių. Panašu, kad dėl vis didėjančio vartotojų poreikio dviejų ekrano technologija bus plačiau taikoma ir masiškai naudojamuose nešiojamuose kompiuteriuose.

Šiuo metu jau yra sukurti keli bandomieji kompiuterių modeliai, kur greta pagrindinio ekrano yra ir mažesnis, esantis virš klaviatūros. Ši funkcija vartotojams leidžia padidinti produktyvumo lygį bei užsiimti keliomis veiklomis vienu metu. Todėl tikėtina, kad ateityje ši technologija sulauks ir platesnio kompiuterių gamintojų dėmesio.