„Tele2“ statistika: palygino karantino įtaką šventiniams sveikinimams

„Palaikyti ryšį ir bendrauti su artimaisiais yra labai svarbu, ypač šventiniu laikotarpiu. Mūsų pagrindinis tikslas – užtikrinti sklandų ir kokybišką ryšį savo klientams ne tik per šventes, bet ir visus metus“, – teigia įmonės generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis.

Šias šventes praleido artimųjų apsuptyje

Didieji duomenys rodo, kad šias Kūčias lietuviai šventė su šeimomis ir sveikinimus perdavė gyvai. Lyginant šią dieną su įprastu penktadieniu, SMS srautas krito 29 proc., o skambučių skaičius sumažėjo 38 proc. Praėjusias Kūčias lietuviai sutiko su karantino ribojimais, tad artimuosius dažniau sveikino SMS žinutėmis. Tada buvo išsiųsta 7 proc. daugiau žinučių nei įprastais gruodžio savaitgaliais.

Tai patvirtina ir Kalėdų dienos statistikos duomenys. Lyginant su įprastu šeštadieniu, SMS ir skambučių srautai paaugo, tačiau jie buvo ženkliai mažesni nei per praėjusias šventes. SMS skaičius per šias Kalėdas padidėjo tik 20 proc., o skambučių – 10 proc. Per praėjusias Kalėdas lietuviai vieni kitus sveikino per nuotolį, tad skambučių ir žinučių srautas buvo rekordiškai išaugęs. Klientai kalbėjo beveik 40 proc. ir siuntė 29 proc. daugiau žinučių, lyginant su įprastu gruodžio savaitgaliu.

Šių Kalėdų laikotarpiu ryškių pokyčių mobiliųjų duomenų suvartojime nebuvo. Tarpušvenčiu išnaršytų duomenų kiekis padidėjo tik apie 10 proc.

Su Naujaisiais metais dažniau sveikino SMS žinutėmis

2022 metų sutikimas – be ribojimų ir draugų rate. Lyginant su įprastu gruodžio savaitgaliu, nuo gruodžio 31 d. 20 val. iki sausio 1 d. 7 val. ryto skambučių skaičius padidėjo 60 proc. O trumpųjų žinučių srautas buvo 55 proc. didesnis nei įprastą naktį.

2021 metus lietuviai sutiko namuose, tad ir sveikinimus perdavė skambučiais bei žinutėmis. Praėjusių Naujųjų naktį skambučių buvo net 92 proc. daugiau, lyginant su įprasta gruodžio naktimi. Taip pat šoktelėjo ir SMS skaičius – jų buvo išsiųsta 48,7 proc. daugiau.

Statistika rodo, kad per šiuos Naujuosius skambučių srautas buvo mažesnis, o išsiųstų SMS kiekis didesnis nei per praėjusį Naujųjų sutikimą.

Šią naujametinę naktį lietuviai daugiausiai skambino ir sveikinimų sulaukė iš Jungtinėje Karalystėje esančių draugų bei artimųjų. Populiariomis sveikinimų šalimis išliko Vokietija ir Norvegija, prie jų prisijungė ir naujos kryptys – Latvija bei Rusija.

Mobiliųjų duomenų suvartojimas iki pat vidurnakčio laikėsi labai panašus į įprasto penktadienio srautą, tačiau šią Naujųjų naktį, nuo gruodžio 31 d. 00:00 val. iki sausio 1 d. 06:00 val. ryto, duomenų išnaršyta kiek daugiau nei įprastai.