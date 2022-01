„Per metus mokėjimo sistemose Lietuvoje atliekama šimtai milijonų operacijų, kurių bendra vertė kelis kartus didesnė už šalies BVP. Vien per 2020-uosius vidutiniškai vienam gyventojui teko 293 atsiskaitymai negrynaisiais pinigais, ir kasmet šis skaičius didėja. Todėl stengiamės įmonėms padėti greičiau augti, sklandžiai atsiskaitant jų pirkėjams ar paslaugų naudotojams mokėjimo kortelėmis parduotuvėje ar kitoje vietoje. Tikime, kad šis išmanusis kortelių skaitytuvas su patogiu liečiamuoju ekranu ir galimybe greitai patikrinti klientų galimybių pasus taps pagalbine priemone verslininkams efektyviau vykdyti savo veiklą ir skatins mažmeninių mokėjimų, kuriais naudojasi šalies gyventojai ir įmonės, pažangą“, – teigia SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė.

Anot jos, ir dėl pandemijos vis daugiau Lietuvos verslininkų sudaro galimybę savo klientams už prekes ir paslaugas atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Gyventojams tai reiškia patogumą, o verslui – efektyvesnę ir greitesnę veiklą, be to, verslininkai išvengia nuostolių dėl padirbtų pinigų, išnyksta būtinybė mokyti darbuotojus dirbti su grynaisiais pinigais, atlikti kontrolinius perskaičiavimus. SEB bankas skaičiuoja, kad verslo klientų naudojamų banko kortelių skaitytuvų per penkerius metus padaugėjo daugiau kaip 40 proc., o per pirmus vienuolika 2021 metų mėnesius kortelėmis buvo atsiskaitoma 14 proc. dažniau negu 2020 metais tuo pat metu.

Naujas išmanusis mokėjimo kortelių skaitytuvas veikia su SIM kortele per mobilųjį tinklą ir belaidį ryšį (Wi –Fi). Tai reiškia, kad šie mokėjimų terminalai, atsižvelgiant į prekybininkų poreikius, gali būti naudojami ir nuolatinėje darbo vietoje, ir kelionėse. Sprendimą sukūrė Lietuvos mokėjimų sistemų kūrėjas „Ashburn International“. Sprendimą šiuo metu išbando prekybininkai, tarp jų – keli „Amber Food“ priklausantys restoranai.

„Dar prieš pandemiją klientai tapo išrankesni maisto asortimentui ir kokybei, o ypatingai – aptarnavimo greičiui, todėl galimybė vienu įrenginiu patikrinti galimybių pasų QR kodus ir priimti kelis atsiskaitymus iš eilės – padeda sutaupyti laiko, kurį padavėjai gali skirti kitiems darbams ir klientams aptarnauti. Suprantame, kad darbo sėkmė slypi ir detalėse, o gera klientų patirtis padeda auginti verslą“, – teigia daugiau nei pusšimtį įvairių maitinimo įstaigų valdančios „Amber Food“ generalinis direktorius Gediminas Balnis.