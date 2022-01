6-ojo „Women Go Tech“ sezono atidarymas: dvi svarbios naujienos ir Dalios Grybauskaitės žinutė

Įtraukė naują sritį

Nuo 2016 m. organizuojamos „Women Go Tech“ programos atrankoje šįkart dalyvavo beveik tūkstantis moterų, iš kurių atrinktos 258 labiausiai motyvuotos kandidatės. Anot programos vadovės Ūlos Pociūtės-Besakirskės, dar vienas gausus sezonas neabejotinai prisidės prie vieno svarbiausių programos tikslų – lyčių atskirties technologijų sektoriuje mažinimo: „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje mažiau nei ketvirtadalis šio sektoriaus darbuotojų yra moterys. Europos Sąjungoje šis rodiklis yra dar prastesnis ir siekia vos 18,5 procento.

Dalis šešių mėnesių programą pradėsiančių dalyvių – programos persikėlimu į internetinę erdvę pasinaudojusios užsienio šalių gyventojos. Dingusios sienos lėmė ir pačios programos plėtrą į užsienį – šiemet antrą kartą „Women Go Tech“ sezonas startuos ir Latvijoje.

„Programos dalyvės galėjo rinktis iš 10 technologijų industrijos krypčių, kuriose nori tobulėti. Kaip ir kasmet dominavo duomenų analizės, UX („User Experience“, liet. naudotojo patyrimo) dizainas, IT projektų valdymas. Šiemet nemažai dalyvių rinkosi ir į programą pirmą kartą įtrauktą kibernetinio saugumo sritį. Daugybę su ja susijusių klausimų sulaukėme dar prieš prasidedant registracijai, kas nestebina – juk dėl persikėlimo į internetinę erdvę kibernetinis saugumas tapo daugelio kompanijų prioritetu, išaugo ir šios srities specialistų poreikis“, – kalba pašnekovė.

Kartais tereikia drąsos

Kaip teigia Ū.Pociūtė-Besakirskė, dalyvauti programos atrankoje moteris kasmet paskatina atsiveriančios galimybės. Ji skaičiuoja, kad per penkerius programos gyvavimo metus joje vien Lietuvoje sudalyvavo netoli 700 moterų, iš kurių beveik pusė tūkstančio gali pasidalinti įkvepiančiomis pokyčio istorijomis – pabaigus programą jos įsidarbino technologijų srityje. Vien paskutinio „Women Go Tech“ sezono metu ar praėjus keletui mėnesių po sezono pabaigos, karjeros pokytį pasiekė 63 proc. programos dalyvių.

„Imtis veiksmų skatina ir tai, kad daugiau nei pusė programos dalyvių po jos baigimo darbus technologijų srityje susirado per pirmuosius 6 mėnesius. Prie to itin prisidėjo ir didžiulė specialistų paklausa – vien Lietuvoje 2021 m., remiantis „Infobalt“ duomenimis, trūko daugiau nei 14 tūkst. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų. Tai didelė problema ir visoje Europoje – siekiama, kad iki 2030 m. šioje srityje dirbtų 20 mln. žmonių, tačiau 2020 m. tokių darbuotojų buvo vos 8,6 milijono“, – skaičiuoja „Women Go Tech“ programos vadovė.

Žinoma, ji siūlo nepamiršti, kad sėkmingesniam karjeros startui itin padeda ir programos metu sukuriami ryšiai, užmezgamos pažintys, susitikimai su technologijų kompanijomis ir kiti renginiai. Visgi pakeliui tikslo link tenka perlipti ir per daugybę kliūčių, kurių kone pagrindinė – tiesiog išdrįsti. Apie tai, kad nepaisant pokyčio istorijų, daugybei moterų Lietuvoje vis dar nėra lengva priimti norimus sprendimus, programos atidarymo renginyje akcentavo ir buvusi šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Pastūmėti save į naujoves, į technologijų ir inovacijų pasaulį tikrai nėra taip paprasta, kaip ir priimti tokius sprendimus. Todėl tos, kurios jau tai išdrįsote padaryti – šaunuolės, džiaugiuosi, kad tai darote, nes kiekvieną dieną reikia išdrįsti save nugalėti. Nugalėti visame kame, kartais net ir smulkmenose, o čia nėra smulkmena – sprendimas pakeisti savo profesiją. Tos sėkmės istorijos, kurias matome šioje programoje, tikrai pasiekiamos ir jums visoms, toms, kurios pradeda tik dabar tai mėginti daryti. Labai linkiu keičiant save, keičiant pasaulį aplink save, atnešti tą gerovę ir sau, ir savo šeimoms, ir mūsų valstybei, kurios visi siekiame. Visos sąlygos tam yra“, – linkėjo programą nuo pat jos įkūrimo palaikanti D. Grybauskaitė.

Kartu su dalyvėmis tobulės ir mentoriai

Tvirčiau jaustis IT ir technologijų srityje programos dalyvėms padės savo srities profesionalai, kurie kasmet su vis didesniu užsidegimu prisijungia prie „Women Go Tech“ veiklos. Šiemet norą dalyvauti mentorystės programoje išreiškė per 230 ilgametę patirtį IRT sektoriuje turinčių komandų bei departamentų vadovų ir kitų specialistų, kurie 6 mėnesius pagal pasirinktą kryptį individualiai bendraus su programos dalyvėmis. Programos partnerės, didžiausios Europoje internetinės naudotų mados prekių prekybos platformos „Vinted“ IT inžinerijos direktorė Aliona Sosunova įsitikinusi, kad motyvuoti mentoriai padės ne vienai merginai pasiekti savo karjeros tikslus.

„Vienas iš mūsų prioritetų – parodyti, kad moterys technologijų srityje gali dirbti tikrai prasmingą, kūrybišką darbą. Pavyzdžiui, vidinės apklausos duomenimis, net 9 iš 10 „Vinted“ darbuotojų motyvuoja organizacijos misija paversti naudotus daiktus pirmuoju vartotojo pasirinkimu visame pasaulyje. Darbas šiuolaikiniam žmogui nėra tik pajamų šaltinis – tai ir vieta, kur jis gali jaustis savimi, realizuoti savo tikslus, tobulėti ne tik profesiškai, bet ir augti kaip asmenybė, prisidėti prie realaus pokyčio. Tikimės, kad paskatinsime moteris domėtis technologijomis ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir kaip galimybe perspektyviai, gerai apmokamai, dinamiškai karjerai“, – viliasi A.Sosunova.

Atsižvelgiant į kasmet augančią programos mentorių bendruomenę, šeštojo sezono metu taip pat itin daug dėmesio bus skiriama ir profesionalų, tapusių mentoriais, mokymams. Jiems bus surengtos atskiros sesijos su konsultantais apie mentorystę, ugdymą, tinkamą grįžtamąjį ryšį ir nukreipimą, kas, tikima, itin padės programos naujokams.

Vieno pagrindinių „Women Go Tech“ partnerių, tarptautinės elektronikos komponentų gamintojo „Hella Lithuania“ vykdantysis direktorius Tobias Pohlschmidt pastebi, kad kompanijoje dirbantys inžinerijos specialistai noriai imasi mentorystės, nes paskata, kurią gali suteikti pradedančiajam talentui, išties neįkainojama:

„Inžinerijos ir gamybos sritis yra viena perspektyviausių ir didžiulį augimo potencialą turinčių sričių Lietuvos ekonomikoje. Džiaugiamės jau ketvirtą kartą galėdami jungtis prie „Women Go Tech“ iniciatyvos ir padėti ugdyti, skatinti bei palaikyti naujus talentus, renkantis technologijų krypties profesijas. Skatinti moteris prisijungti prie šios srities, teikiančios beveik neribotas karjeros bei augimo galimybes, yra labai svarbu. Praėjusių metų patirtis parodė, kad susidomėjimas inžinerija yra didelis, todėl ir šio sezono metu dalinsimės savo žiniomis ir patirtimi su programos ugdytinėmis“, – sako T.Pohlschmidtas.