Per klaidą išsiuntėte elektroninį laišką? Patarimai, kaip greitai jį atšaukti

„Galimybė atšaukti el. laišką leidžia iš gavėjo pašto dėžutės pašalinti jau išsiųstą pranešimą – kuriame pamiršote pridėti priedą ar suklydote rašydami vardą – kol jis dar nespėjo jo atidaryti. Tiesa, atšaukimo funkciją siūlo ne visi el. pašto paslaugų teikėjai. O jei jūsų el. paštas tokią galimybę siūlo – būtina reaguoti itin greitai“, – sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

„Gmail“: turite nuo 5 iki 30 sekundžių

Nors „Gmail“ el. pašto sistema aktyviai naudojasi daugiau nei 1,8 mlrd. žmonių visame pasaulyje, tačiau net ir ji turi daugeliui mažiau žinomų, gyvenimą lengvinančių funkcijų. Tai viena populiariausių pašto paslaugų ir Lietuvoje.

Norėdami atšaukti išsiųstą laišką, vos paspaudę „Siųsti“, kairiajame apatiniame ekrano pasirodžiusioje lentelėje spustelėkite užrašą „Anuliuoti“ (angl. Undo). Taip laiškas neiškeliaus pas gavėją.

„Tiesa, tam, kad el. laiškas niekur neiškeliautų, atšaukti siuntimą turite per 5 sekundes, kurių retai pakanka. Norėdami, šį laiko tarpą galite prailgti iki 10, 20 ar 30 sekundžių. Tam nukeliaukite į bendruosius „Gmail“ nustatymus (angl. General) ir prie parinkties „Anuliuoti siuntimą“ (angl. Undo Send) pasirinkite norimą laiką“, – pasakoja išmaniųjų įrenginių ekspertas.

„Outlook“: ištrinkite, kol gavėjas nepamatė laiško

Galite atšaukti ir per „Outlook“ pašto dėžutę išsiųstą el. laišką, jei gavėjas jo dar neatidarė ir abu turite darbo ar mokymosi įstaigos sukurtą „Outlook Exchange“ paskyrą. Kitu atveju – jei jūsų el. pašto adresas baigiasi bent viena iš šių galūnių – @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, ar @msn.com, to padaryti negalėsite. Būtina paminėti ir tai, kad ši funkcija veikia tik naudojant „Outlook“ programą kompiuteryje.

„Norėdami atšaukti išsiųstą laišką, nedelsdami spustelėkite „Išsiųsta“ (angl. Sent) aplanką ekrano kairiajame kampe ir du kartus laišką, kurį norite atšaukti. Atsivėrusiame lange, ekrano viršuje, pasirinkite „Failas“ (angl. File), „Persiųsti arba atšaukti“ (angl. Forward or Cancel) ir „Atsiimti šį laišką“ (angl. Recall This Message)“, – aiškina M. Vrubliauskas.

Tuomet atsiras langas su atšaukimo parinktimis: „Naikinti neskaitytas šios žinutės kopijas“ (angl. Delete unread copies of this message) ir „Neskaitytas kopijas naikinti ir keisti nauju pranešimu“ (angl. Delete unread copies and replace with a new message). Pažymėję vieną iš jų, spustelėkite „Gerai“ (angl. OK). Pasirinkę antrąjį variantą, sukurkite naują el. laišką ir spustelėkite „Siųsti“ (angl. Send).

Uždėję varnelę prie tame pačiame lange matomo užrašo „Pranešti, ar pavyko atšaukti pranešimą visiems gavėjams“, gausite el. laišką, kuris kiekvienąkart praneš apie sėkmingai atšauktą laišką.

Naudokite programėles

Kai kurios el. pašto sistemos nesiūlo galimybės atšaukti išsiųstą laišką ir „Yahoo“, „iCloud Mail“ yra vienos iš jų. Jei naudojatės šiomis el. laiškų pašto dėžutėmis, galite parsisiųsti atšaukimo funkciją siūlančią programą. Pavyzdžiui, „Windows“ operacinę sistemą palaikantiems kompiuteriams sukurtą „Mailbird“.

„Pirmiausia prisijunkite prie savo el. pašto dėžutės, po to – atverkite „Mailbird“. Kairiajame ekrano kampe, viršuje, spustelėkite tris brūkšnelius ir nustatymuose pasirinkite „Composing“. Tuomet skiltyje „Sending“ pažymėkite laiko tarpą nuo 0 iki 30 sekundžių. Tai leis kiekvienąkart išsiuntus el. laišką jį atšaukti spustelėjus užrašą „Undo“ ekrano apačioje. Šis funkcionalumas kainuoja virš 20 eurų metams (su mokesčiais), tačiau prieš tai galite išbandyti programą 3 dienas nemokamai ir įsitikinti, ar jis tenkina jūsų poreikius“, – teigia specialistas.

Ekspertas priduria, kad naudojantis „Mailbird“ taip pat galėsite valdyti „Facebook Messenger“, „WhatsApp“, „Telegram“ ir kitų susirašinėjimo programėlių pranešimus.

„iPhone“ ir „Mac“ savininkams sukurta patrauklaus dizaino programėlė „Spark“, kurią galite susieti su „Gmail“, „Outlook“, „Yahoo“ ar „iCloud Mail“. Kiekvienąkart išsiuntę laišką, jį per penkias sekundes galėsite atšaukti ekrane spustelėję užrašą „Undo“.