Pažangi kamera yra šiuolaikinio žmogaus būtinybė, todėl išmanusis telefonas turėtų be vargo užfiksuoti vaizdus, atitinkančius individualius vartotojo poreikius: tiek kokybišką portretą, tiek ir akį veriantį kraštovaizdį. Be viso to – pasiūlyti ir raiškų ekraną vaizdų peržiūrėjimui bei ilgai laikančią bateriją, kad kamera naudotis būtų galima kuo ilgiau. Vieni naujausių telefonų, kurie puikiai atitinka šiuos kriterijus – tai išmanieji telefonai „Huawei P50 Pocket“ ir „Huawei P50 Pro“.

Dalinamės šių telefonų fotografavimo galimybių pristatymu ir išskiriame, kodėl su jais darytos nuotraukos stebins savo kokybe:

„P50 Pocket“ – išskirtinio dizaino ir inovatyvios kameros derinys

„Huawei P50 Pocket“ yra stilingos išvaizdos išmanusis telefonas, galintis kokybiškai užfiksuoti visas svarbias akimirkas. Šis telefonas yra ypač pravartus šiandien, kai norisi mažesnių ir patogiai nešiojamų, tačiau nemažiau galingų prietaisų. Todėl viena patraukliausių šio telefono savybių – tai galimybė įrenginį sulenkti per pusę.

Kartu su novatorišku dizainu išmaniojo įrenginio kameroje atsispindi ir didelės „Huawei“ mokslinių tyrimų pastangos užtikrinant pavyzdinę nuotraukų kokybę. Turint šį telefoną įsimintinas akimirkas gražiai įamžinti kaip niekada paprasta, nes „P50 Pocket“ savo vartotojui suteikia tikrai galingus įrankius: 40 MP raiškos pagrindinį objektyvą bei šalia jo esančias 13 MP itin plataus kampo ir 32 MP „Ultra Spectrum“ kameras. Asmenukių mėgėjus nudžiugins ir telefono priekyje esanti 10.7 MP raiškos priekinė kamera.

Šis prietaisas gali pasigirti ir kitomis svarbiomis kameros ypatybėmis. Pirmiausiai – patobulintu „XD Fusion Pro“ vaizdo apdorojimo procesoriumi, kuris palaiko ir „Ultra Spectrum Image“ technologiją. Šios naujovės lemia, jog telefono turėtojai džiaugiasi puikiomis vaizdo atkūrimo galimybėmis, leidžiančioms užfiksuoti daugiau detalių ir sukuriančioms raiškesnius vaizdus. „P50 Pocket“ fiksuotos nuotraukos yra gilesnės, o padarytame kadre išskiriama daugiau skirtingų vaizdo lygmenų.

Be to, šis telefonas siūlo ir unikalią naujovę mėgstantiems darytis autoportretus: sulenkus išmanųjį, asmenukes patogiai darysite su pagrindine kamera. Tai reiškia, kad užfiksuosite dar kokybiškesnes nuotraukas net ir prastesnėmis apšvietimo sąlygomis, pavyzdžiui, naktį.

Detalesnio aptarimo reikalauja ir telefone esantis 13 MP itin plataus kampo objektyvas, turintis platų 120 laipsnių regėjimo lauką. Šis objektyvas atsakingas ir už makro kadrų fiksavimą, todėl „P50 Pocket“ daromose nuotraukose vaizdas išlieka ryškus nepaisant to, jog objektas fiksuojamas tik iš kelių centimetrų atstumo. Šį efektą sustiprina ir telefone įdiegti pažangūs algoritmai, užtikrinantys vaizdo iškraipymų ar netikslumų prevenciją.

„P50 Pro“ – flagmanas, kurio nuotraukų kokybė stebina net fotografus

Telefonai, turintys geriausiai išvystytą kamerą, dažniausiai yra patys pažangiausi ir kitose srityse. Būtent toks – išmanusis telefonas „Huawei P50 Pro“.

Kalbant apie fotografavimo galimybes, „Huawei P50 Pro“ vartotojams siūlo dviejų matricų kameras su itin tiksliai realybėje esančias spalvas atkuriančiu 50 MP raiškos pagrindiniu objektyvu. Šalia pagrindinio objektyvo yra ir 40 MP nespalvota, 13 MP itin plataus kampo ir 64 MP teleobjektyvo kameros. Telefono priekyje – moderni, net ir smulkiausias detales perteikianti itin plataus 100 laipsnių kampo ir 13 MP raiškos priekinė kamera. Aukšta kameros raiška užtikrina nuotraukos ryškumą, o didelės apimties kampas praverčia norint užfiksuoti daug kadre esančių žmonių arba gražų kraštovaizdį.

Kaip ir telefone „P50 Pocket“, „P50 Pro“ fotografuojamą vaizdą apdoroja „XD Fusion Pro“ procesorius, o už didžiausią įmanomą spalvų tikslumą atsakingas „True-chroma“ vaizdo variklis. „P50 Pro“ taip pat integruotos „Super Colour Filter“ ir „Super HDR“ technologijos, užtikrinančios visapusišką nuotraukų detalumą, spalvų ir dinaminio diapazono suderinimą.

Visus, mėgstančius dalintis savo dienos įspūdžiais ar kuriančius video dienoraštį stebina galimybė tiek galine, tiek ir priekine telefono kamera filmuoti vaizdo įrašus aukščiausia 4K raiška.

Be to, pagrindinė telefono kamera turi ir nuo 0,5 iki 100 kartų priartinantį periskopinį objektyvą bei modernią stabilizavimo technologiją, tad su šiuo prietaisu lengvai darysite aukščiausios raiškos nuotraukas nepaisydami atstumo iki fotografuojamo objekto.

Taigi, peržvelgus šių telefonų kameros savybes, galima drąsiai teigti, jog tiek „Huawei P50 Pocket“, tiek ir „Huawei P50 Pro“ naudotojai džiaugsis profesionalia nuotraukų kokybe bei neišdildomais įspūdžiais. Todėl jei svarstote apie telefonų, turinčių modernią kamerą įsigijimą – abu naujieji „Huawei“ išmanieji yra puikus pasirinkimas.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su „Huawei“.