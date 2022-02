Tarptautinė saugesnio interneto diena: 3 privatumo nustatymai, kurie padės naršyti saugiau

„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius teigia, kad keli paprasti naršyklės nustatymai gali vartotojams padėti išvengti rimtų saugumo ir privatumo pažeidimo problemų.

Slapukų („Cookies“) išjungimas

Kai lankotės beveik bet kurioje svetainėje, ji sukuria ir jūsų kompiuteryje išsaugo slapuką – nedidelį failą su duomenimis apie jūsų sistemą ir svetainėje atliktus veiksmus. Slapukai reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir naudotojo patirties pagerinimui – jie gali padėti internetinei parduotuvei įsiminti jūsų miestą, kalbą ar net prisijungimo duomenis. Tačiau slapukus kuria ir naudoja tiek jūsų lankomos svetainės, tiek ir trečiosios šalys, kurios dažniausiai renka duomenis tikslinėms reklamoms arba analizei. Pavojus saugumui kyla, kai kiti asmenys gauna prieigą prie kompiuterio slapukų failo ir gali pasinaudoti jais įvairiems veiksmams atlikti, pavyzdžiui, prisijungti prie paskyrų. Naršyklių nustatymuose galite pasirinkti blokuoti nereikalingus slapukus, taip būsite ramūs dėl savo privatumo ir saugumo internete.

„Google Chrome“ naršyklėje blokuokite visus trečiųjų šalių slapukus spausdami trijų taškų piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe > „Settings“ > „Security and Privacy“ > „Cookies and other site data“ ir „Block third-party cookies“. Jei norite pasirinkti, kurios konkrečiai svetainės galės arba negalės rinkti slapukus, eikite į „Settings“ > „Security and Privacy“ > „Cookies and other site data“. Slinkite žemyn iki „Customized behaviors section“ ir spustelėkite „Add next to Sites that can always use cookies“ arba „Sites that can never use cookies“. Į atitinkamus laukus įveskite reikiamus URL adresus.

„Safari“ pagal numatytuosius nustatymus pati blokuoja trečiųjų šalių slapukus. Jeigu norite patikrinti, ar funkcija tikrai įjungta, eikite į „Safari“ meniu, pasirinkite „Preferences“ > „Privacy“ ir peržvelkite, ar aktyvuotas „Prevent cross-site tracking“ pasirinkimas. Jei norite tikslesnių nustatymų, skiltyje „Privacy“ pasirinkite „Manage Website Data“. Čia galite matyti ir ištrinti atskirų svetainių slapukus bei kitus duomenis.

Talpyklos („Cache“) išvalymas

Kai lankotės svetainėje, interneto naršyklė tam tikrą tos svetainės informaciją išsaugo kompiuterio naršyklės talpykloje. Kuo daugiau informacijos yra išsaugota, tuo lėčiau vyksta naršymo procesas, tad verta reguliariai išvalyti slapukus bei naršyklės talpyklą. Sukauptas didelis duomenų kiekis kelia pavojų jūsų saugumui virtualioje erdvėje, o talpyklos laikinieji failai gali tapti reklamų, kenkėjiškų programų ar virusų taikiniu. Svarbu periodiškai išvalyti talpyklą, kad apsaugotumėte svarbius duomenis, pašalintumėte įvairius trikdžius ir galėtumėte greičiau naršyti internete.

„Google Chrome“ naršyklėje spustelėkite trijų taškų piktogramą viršutiniame dešiniajame naršyklės lango kampe. Pasirinkite „More Tools“ > „Clear browsing data“. Taip pat galite naudoti sparčiųjų klavišų kombinaciją: „CTRL“ + „SHIFT“ + „Delete“. Iššokusiame lange įsitikinkite, kad langelis „Cached images and files“ yra pažymėtas, priešingu atveju galite netyčia ištrinti naršymo istoriją ar išsaugotus slaptažodžius.

„Safari“ naršyklės talpą galite išvalyti dviem būdais. Jeigu norite, kad būtų ištrinta visa naršymo istorija (įskaitant slapukus ir aplankytus puslapius), spustelėkite „Safari“ > „Clear history“. Norėdami išvalyti tik „Safari“ naršyklės talpyklą, turėsite įjungti meniu „Preferences“ > „Advanced“ ir pažymėti langelį „Show Develop Menu in Menu Bar“. Beliks spustelėti „Develop“ > „Empty Caches“.

Naršymas privačiuoju režimu („Incognito“)

Įjungus privataus naršymo režimą, naršyklė automatiškai nustoja įrašinėti arba ištrina naršymo istoriją ir slapukus sesijos pabaigoje, neprisimena formose įvestos informacijos bei svetainėms suteiktų leidimų. „Incognito“ yra naudinga funkcija, kuri leidžia greitai pereiti nuo asmeninės interneto naršyklės versijos prie labiau beasmenės versijos. Režimas paslepia jūsų veiklą nuo kitų jūsų įrenginiu besinaudojančių asmenų ir padeda užtikrinti didesnį saugumą bei privatumą.

Atidarę „Google Chrome“ naršyklės langą viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite trijų linijų ikonėlę „More“ > „New Incognito Window“. Naršyklė automatiškai atidarys naują „incognito“ langą, kurį atpažinsite iš viršutiniame dešiniajame kampe esančios specialios piktogramos (akiniai ir skrybėlė). Taip pat šiam veiksmui galite naudoti klaviatūros spartųjį klavišą „Windows“ sistemoje: „Ctrl“ + „Shift“ + „n“.

„Safari“ naršyklės meniu juostoje pasirinkite „File“ > „New Private Window“. Naujo lango viršuje pamatysite užrašą, patvirtinantį, kad privatus naršymas įjungtas – „Private Browsing Enable“. Tai padaryti galite ir sparčiųjų klavišų kombinacija – „cmd“ + „Shift“ + „n“ „Mac“ įrenginiuose.