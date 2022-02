„Blockchain.com“ Lietuvoje vykdys pagrindines Europos rinkos operacijas

„Mes nebebūsime vien tik Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi įmonė. Dėl Brexit aptarnauti žemyninę Europą iš Jungtinės Karalystės tampa daug sudėtingiau, o perkėlus įmones į Lietuvą, Airiją ir Vokietiją, galėsime sklandžiai teikti paslaugas klientams ES ir visame pasaulyje. Lietuvą matome kaip centrinį Europos, kuri yra didžiausia mūsų rinka, operacijų biurą, platformos augimo centrą regione,“ – sako „Blockchain.com“ vykdomasis direktorius Lane'as Kasselmanas.

„Pasaulinės bendrovės „Blockchain.com“ planuojama plėtra ir investicijos Lietuvoje yra patvirtinimas, kad judame teisinga linkme ir tampame vis patrauklesne šalimi tokio lygio kompanijoms. Skaitmenizacija ir technologijų integracija bei kūrimas yra svarbios Lietuvai strateginės kryptys, o tokių platformų kaip „Blockchain.com“ atėjimas į Lietuvą yra didelis žingsnis į priekį, siekiant tapti stipriu finansinių technologijų centru Europoje,“ – teigia LR Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Platforma, per kurią kripto valiutomis buvo įvykdyta transakcijų už 1 trilijoną dolerių, biurą Lietuvoje atidarė 2019 m. bendrovė pasaulyje turi per 37 milijonus vartotojų, komandą sudaro 600 žmonių. Lietuvos biure dirba apie 20 specialistų, per šiuos metus komandą planuojama padvigubinti.

„Lietuva yra antra didžiausia finansinių technologijų sostinė Europoje, turinti tokioms bendrovėms draugišką įstatyminę bazę, itin konkurencingas sąlygas ir didelį kiekį profesionalų. Be to, Vilnius pasižymi inovatyvumu, pažengusia verslo kultūra, o kriptovaliutos yra populiarus būdas investuoti. Būtent šios priežastys mus, kaip ir kitas finansines bendroves, paskatino imtis plėtros Vilniuje,“ – sako Lane Kasselman.

Pasak įmonės atstovo, bendrovė mato Lietuvą kaip kriptovaliutų centrą Europoje ir sieks stiprinti šalies inovatyvumą.

Kartu su įmonės steigimu bei investicijomis Lietuvoje, iki 2022 m. vidurio bendrovės darbuotojų skaičių pasaulyje augins iki 700, valdybą papildo nauji nairiai: Tomas Hortonas (buvęs „American Airlines“ pirmininkas ir generalinis direktorius, šiuo metu vadovauja „Walmart“ ir „General Electric“ nepriklausomoms valdyboms) ir Marcie Vu (anksčiau „Qatalyst“ ir „Morgan Stanley“, dirbusi su didžiausiomis vartotojų technologijų įmonėmis).

Bendrovės misija yra sukurti internetinę finansinę sistemą, kuri leistų bet kam pasaulyje lengvai kontroliuoti savo pinigus, teigiama spaudos pranešime.