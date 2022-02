Testas. Ką žinote apie žmogaus kūną?

Kviečiame atlikti testą ir patikrinti, kiek jūsų žinios apie organizmą yra gilios. Atlikus testą ir užsiregistravus dviems, burtų keliu išrinktiems laimėtojams dovanosime kvietimus į žmogaus kūno parodą „Body Worlds & The Story of the Heart“. Laimėtojai bus išrinkti vasario 18 dieną.

Daugiau įdomių faktų ir atradimų apie žmogaus kūną sužinosite apsilankę garsiausioje pasaulyje parodoje apie žmogaus kūną „Body Worlds & The Story of the Heart“, kuri iki kovo 13 d. veikia prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ Kaune.

Daugiau informacijos www.bodyworlds.lt