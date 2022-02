Vilniaus vaizdai atgimsta Lietuvoje kuriamame kompiuteriniame žaidime

Antradienį publikuotame lietuvių kompanijos „Tag of Joy“ nuotykinio žaidimo „Crowns and Pawns“ (lietuviškai „Karūnos ir pėstininkai“) pristatomajame vaizdo klipe matome, kaip žaidimo veikėjos Mildos, augusios Čikagoje, gyvenimas pasisuka netikėta linkme: mergina, gavusi senelio testamentą, keliauja į tėvų gimtąją šalį Lietuvą, kur jos laukia ne vienas įdomus atradimas.

„Žaidimo veiksmas sukasi apie Lietuvos istoriją ir jos svarbą Europoje. Jame išgirsime apie tokias žinomas LDK istorines figūras kaip Vytautą Didįjį, Barborą Radvilaitę, Joną Kristupą Glaubicą bei susipažinsime su sovietmečiu veikusia KGB organizacija“ – sako žaidimo scenaristas Ignas Veršinskas. Paklaustas, ar tikrai pasaulio žaidėjams bus įdomi Lietuvos istorija, Ignas teigia, jog dažniausiai nuvertiname savo praeitį, nes jos beveik nematome pasaulinėje populiariojoje medijoje – tačiau didelė dalis užsieniečių Lietuvą ir jos istoriją mato kaip egzotišką, nepažintą ir stebinančią, ir tai turėtų būti vienas iš žaidimo išskirtinumų.

Tiesa, žaisdami žaidimą kartu su Milda, be Lietuvos aplankysime ir kelias kitas Europos šalis. Ir nors kūrėjai užsimena, kad atidžiai žiūrintys vaizdo klipą gali pastebėti užuominų, bet išlaikydami intrigą dar nenori atskleisti šalių pavadinimų.

Be įdomios žaidimo istorijos, prodiuseris Šarūnas Ledas įvardija ir daugiau išskirtinių savybių: „Vienas labiausiai pastebimų žaidimo aspektų yra vaizdas. „Crowns and Pawns“ žavi savo spalvomis ir ypač kruopščiai pieštomis detalėmis. Žaidime naudojami ranka piešti 2D fono vaizdai bei 3D veikėjų animacijos, vaizdo efektai. Tai išties įdomus klasikinio nuotykių žanro patobulinimas, pritaikant šiandienos technologijas“. Žaidimo vaizdai piešti lietuvių dailininkų, o garso takelį kuria vokietis kompozitorius, gavęs ne vieną apdovanojimą, tarp kurių ir už geriausią garsą žaidime, tad „Crowns and Pawns“ turėtų ne tik atrodyti išskirtinai, bet ir patraukliai skambėti.

„Vilniaus senamiestis – vertas aplankyti!“ – sako žaidimo veikėja vaizdo klipo pabaigoje. Ar tai bus žaidimas, kuris į Vilnių pritrauks turistų panašiai kaip nutiko su serialu „Černobylis“? Tai turėtų paaiškėti jau visai greitai – po ilgo laukimo šis žaidimas asmeninių kompiuterių žaidėjus turėtų pasiekti jau šį pavasarį (žaidimų kompiuteriams pritaikyta versija turėtų pasirodyti kiek vėliau). O kol kas kūrėjai siūlo žaidimą sekti socialiniuose tinkluose arba platformoje „Steam“, iš kurios tik šią savaitę galima nemokamai atsisiųsti demonstracinę versiją.