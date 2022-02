Vienas atradimų, pasiektų daugiau nei prieš 40 metų, padarė tikrą proveržį ir leido milijonams žmonių pasaulyje geriau pažinti savo organizmą, jo beribes galimybes bei jo trapumą. Tai plastinacijos metodo išradimas, kuris priklauso Giunteriui fon Hagensui. Pradžioje jis buvo skirtas palengvinti studentams mokymosi procesą ir tik vėliau išsivystė į pasaulinio pripažinimo sulaukusi žmogaus kūno parodą „Body Worlds“, kurią dar iki kovo 13 d. galima aplankyti Kaune.

„Body Worlds“ paremta plastinacijos metodu, kurį prieš daug metų išrado mano vyras G. fon Hagensas. Technologija buvo skirta palengvinti anatomijos mokslus studentams. Net minties nebuvo rengti viešas parodas. Tuo metu lankytis anatomijos paskaitose buvo leidžiama ne visiems. Tik atsitiktinai sužinojome, kad visuomenėje juntamas poreikis iš arčiau susipažinti su savo kūnu. Viskas prasidėjo 1995 m., kai Japonijos anatomijos bendruomenė mus pakvietė dalyvauti viešoje parodoje, skirtoje jos šimtmečiui.

Ši paroda sulaukė didžiulės sėkmės jau net nekalbant apie lankytojų skaičių, o veikiau ir apie jų reakcijas. Jie pajuto susižavėjimą keliančią pagarbą ir susitapatinimo jausmą, juos nustebino tai, ką jie pamatė, o po apsilankymo parodoje jie teigė, kad daugiau niekada nežiūrės į savo kūną, kaip į kažką savaime suprantamo. Mes supratome, kad „Body Worlds“ daro labai stiprų įspūdį, padedantį žmonėms suprasti, kaip veikia mūsų kūnai ir kokie trapūs jie yra bei tai, ką kiekvienas galime padaryti, kad liktume sveiki“, – sako Plastinacijos instituto dizaino vadovė ir parodos kuratorė dr. Angelina Whalley.

Nuo to laiko paroda tapo viena iš lankomiausių pasaulyje – skirtingas „Body Worlds“ ciklo parodas jau pamatė daugiau nei 52 milijonai žmonių iš 150 skirtingų pasaulio miestų. Parodoje eksponuojamos autentiškos žmogaus kūno dalys, o donorai, kurie leido savo kūnus po mirties naudoti ekspozicijose, tampa sveikatingumo kelionės mokytojais ir gidais. Sveiki organai čia lyginami su paliestais ligos ar paveiktais netinkamo gyvenimo būdo. Iki kovo 13 d. Kaune veikiančioje parodoje didelis dėmesys yra skirtas širdžiai. Tai atspindi ir parodos pavadinimas „Body Worlds & The Story of the Heart“.

„Lietuvoje eksponuojama paroda „Body Worlds“ turi specialią temą. Aš ją vadinu „Širdies istorija“. Ji padeda pasakoti istoriją. Kaip jau įprasta, parodoje demonstruojamos visos mūsų organizmo sistemos, bet „Širdies istorijos“ tema parodą tarsi apveja raudonu siūlu. Aš pamaniau, kad yra labai svarbu sutelkti dėmesį į šią sistemą, nes mes gyvename tokiais laikais, kai širdies ir kraujagyslių sistemos ligos yra dažniausia mirties priežastis.

Dėl vis greitėjančio gyvenimo būdo mes širdžiai sukeliame daug įtampos. Manau, žmonėms naudinga suprasti, kaip ši sistema veikia visą mūsų kūną ir kaip svarbu palaikyti gerą širdies sveikatą. Savo kūnus turime visą gyvenimą, o kiekvienas veiksmas ar patirtis priklauso nuo procesų, vykstančių mumyse. Mes, žmonės, galime vertinti ir tinkamai pasirūpinti tik tuo, ką žinome ir suprantame. Todėl aš manau, kad tokios parodos kaip „Body Worlds“ yra labai svarbios, nes suteikia galią ir visai kitokį savo paties vaizdą. Esu tikra, kad jūsų požiūris į savo kūną visiškai pasikeis po šios patirties“, – sako dr. A. Whalley.

Sveikata prasideda nuo žinojimo, kaip veikia organizmas, ir sąmoningo dėmesio savo kūnui. „Body Worlds“ suteikia retą progą pažvelgti į savo kūną iš šalies ir likti nustebintam jame slypinčių galimybių bei sužinoti daug įdomių faktų. Parodą galima aplankyti iki kovo 13 d. pramogų ir laisvalaikio centre „Mega“ kasdien nuo 11 iki 22 val. Taip pat yra galimybė užsisakyti ekskursiją su gidu. Daugiau apie parodą galite sužinoti apsilankę svetainėje bodyworlds.lt. Bilietus platina kakava.lt.