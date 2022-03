„TechHub“ kviečia padėti Ukrainai ieškant inovatyvių sprendimų savaitgalį vyksiančiame hakatone

„Šio negailestingo karo akivaizdoje reikia kuo greičiau sukurti įrankius, kurie galėtų padėti Ukrainai ir jos žmonėms. Tad hakatono tikslas – per tris dienas atrasti realius sprendimus, kad ir mažus, tačiau galinčius realiai prisidėti prie įvairių su karo padariniais susijusių problemų sprendimo. Renginio metu komandos galės konsultuotis bei sukurtas priemones pristatyti ir įvairių Ukrainos žmonėms padedančių organizacijų atstovams“,– pasakoja projekto pre-akceleratoriaus vadovas Gediminas Rumšas.

Komandos kviečiamos vystyti idėjas ir ieškoti pritaikomų sprendimų dviem pagrindinėmis temomis. Pirmoji – informacinis ir komunikacinis karas. Komandos ieškos sprendimų, kurie padėtų kovoti su netikromis naujienomis (angl. fake news) pasaulinėje ir vietinėje žiniasklaidoje, pašalintų netikrų naujienų svetaines Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje bei įrankių, kurie padėtų skleisti patikrintas ir teisingas žinias apie situaciją šiose šalyse.

Antroji tema – administracinės priemonės ir humanitarinė pagalba. Komandos ieškos administracinių sprendimų, kurie pabėgėliams tinkamiausiu ir patogiausiu būdų padėtų gauti išsamius informacinius paketus, taip pat kurs programėles, kurios leistų pabėgėliams rasti būstą, maistą ir kitas būtiniausias prekes, gauti psichologinę pagalbą bei informaciją apie integracijos ir įsidarbinimo galimybes, rasti kitus pabėgėlius. Taip pat bus ieškoma sprendimų siekiant palengvinti informacijos mainus tarp skirtingų organizacijų.

Be pasiūlytų, laukiamos ir kitos idėjos, galinčios padėti Ukrainai. Be to, registruotis kviečiami ir jau egzistuojantys projektai ar iniciatyvos, kuriems reikia papildomų rankų, kad jie veiktų. Taip pat laukiama sprendimų, kurie veikia šiuo metu, tačiau kitame lauke, ir galėtų būti pritaikyti karo Ukrainoje poreikiams, ar integruoti į kitus įrankius.

„Renginyje dalyvaujančioms komandoms idėjas paversti bent minimaliai veikiančiais produktais, kuriuos naudoti būtų galima tuojau pat ar minimaliai patobulinus, padės patyrusių mentorių komanda. Tad atskirą anketą pildyti kviečiame ir įvairių sričių ekspertus, kurie norėtų artėjantį savaitgalį savanoriškai padėti komandoms ir taip prisidėti prie pagalbos Ukrainai ir jos žmonėms,“– sako G.Rumšas.

Registracija vykdoma iki ketvirtadienio (kovo 17 d.) 9 val. ryto. Hakatonas prasidės kovo 18 dieną 16 val. ir tęsis iki kovo 20 d. Renginio pabaigoje visos komandos pristatys sukurtus sprendimus. Išsamesnė informacija užsiregistravusiems žmonėms ir komandoms bus išsiųsta asmeniškai ketvirtadienį.

