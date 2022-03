Vietos stebėjimas programėlėse: kodėl svarbu patikrinti duotus leidimus?

„Norint pasirūpinti programėlių saugumu, jas reikia siųstis tik iš oficialių parduotuvių ar gerai žinomų paslaugų tiekėjų puslapių. Rekomenduojama duoti leidimą vietos stebėjimo funkcijai tik tuo atveju, jeigu žinote, kad teikiamai paslaugai ji yra reikalinga ir yra aktyvuojama tik naudojant aplikaciją“, – teigia Vaidotas Bražinskas, „Tele2“ internetinių paslaugų produkto vadovas.

Vietos stebėjimo paslaugų nauda ir pavojai

Vieta pagrįstos paslaugos („Location-based services, LBS“) stebi mobiliojo buvimo vietą, kuri nustatoma pagal prietaiso geografinę padėtį. Tam naudojamas mobiliojo ryšio tinklas, IP adresas (interneto adresas), GPS palydovai, „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ duomenys. Šios technologijos leidžia dalintis savo buvimo vieta su kitais vartotojais, apskaičiuoti atstumą tarp objektų ar pasirinkti efektyviausią maršrutą. Daugiau nei 1000 naudingų programėlių, kaip „Google Maps“, „Tinder“ ar „Facebook“, naudoja buvimo vietos stebėjimo paslaugas.

Nors ši informacija kasdien padeda atlikti įvairias užduotis, netinkamose rankose (aplikacijose) ji gali pridaryti nemalonumų. 2018 m. „The New York Times“ atliko eksperimentą, kurio metu iš programėlės renkamų ir parduodamų anoniminių duomenų pabandė identifikuoti konkretų žmogų – jiems tai pavyko. Moters telefone esanti programėlė kas 2 sekundes fiksavo informaciją apie jos buvimo vietą – į kokius susitikimus ir procedūras ji vyko bei kur vedžiojo šunį. Atliktas eksperimentas parodė, kad pagal nesaugios aplikacijos renkamus vietos duomenis, apie jos vartotoją galima sužinoti daug asmeninės informacijos.

Kaip įsitikinti programėlių patikimumu?

Kai nepatikimoje programėlėje aktyvuojate vietos stebėjimo paslaugą, gali būti, kad leidžiate duomenis renkančioms bendrovėms stebėti ir parduoti išsamią jūsų geografinės buvimo vietos informaciją. Trečiųjų šalių programos, pagal jūsų įpročius ir buvimo vietą, siūlo jums aktualiausias paslaugas ar prekes – artimiausios parduotuvės nuolaidas ar netoliese vykstančius renginius.

Telefone visai išjungus buvimo vietos nustatymo paslaugas, apribojamos tam tikros įrenginio ir programėlių funkcijos – negalima išsikviesti taksi, užsisakyti maisto į namus ar naudotis navigacija. Todėl verta vietos nustatymo paslaugą aktyvuoti tik patikimoms ir šią funkciją pagal paskirtį naudojančioms aplikacijoms. Prieš suteikiant leidimą programėlei stebėti jūsų buvimo vietą, svarbu atkreipti dėmesį į kelis esminius dalykus, kaip aplikacijos leidėjai, atsisiuntimų skaičius ir atsiliepimai – galbūt buvo pranešta apie incidentus dėl netinkamo duomenų naudojimo. Rekomenduojama programėles siųstis tik iš oficialių gamintojų platformų, o jas įsidiegus verta atkreipti dėmesį į tai, kokių prieigų ji prašo. Reikėtų kritiškai įvertinti, ar tikrai visų leidimų reikia jos funkcionalumui. Siekiant išvengti saugumo problemų, verta nuolat atnaujinti telefono programinę įrangą ir reguliariai atlikti virusų paiešką.

Vietos nustatymo apribojimas

Prireikus, galite įjungti arba išjungti vietos stebėjimo paslaugas „iPhone“ telefone: „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Norėdami kontroliuoti vietos sekimą įrenginyje ir vis tiek naudotis reikalingiausiomis aplikacijomis, galite suteikti vietos nustatymo leidimą tik patikimoms programėlėms. Tai padarysite „Location Services“ lange slinkdami žemyn ir bakstelėdami norimą programą. Čia suteikiamos kelios parinktys: „Never“ – užkerta kelią prieigai prie vietos nustatymo informacijos, „While Using the App“ – suteikia leidimą tik tada, kai programa arba viena iš jos funkcijų matoma ekrane, „Always“ – leidžia prieigą prie jūsų buvimo vietos net tada, kai programėlė išjungta. Taip pat galėsite rinktis „Ask Next Time“ variantą bei aktyvuoti vieną iš pasirinkimų: „Always“ – leisti visada, „While Using the App“ – tik naudojant programėlę, „Allow Once“ – leisti tik šį kartą arba „Don‘t Allow“ – visai neleisti. Jei programai nustatyta parinktis „While Using the App“, būsenos juostoje gali atsirasti mėlyna spalva su pranešimu, kad programėlė aktyviai naudoja jūsų buvimo vietą.

Vietos nustatymo paslaugas „Android“ įrenginiuose galima valdyti spustelėjus „Settings“ ir išjungus parinktį „Location“. Norėdami panaikinti vietos stebėjimo leidimus kiekvienai programėlei atskirai, „Locations“ nustatymuose spauskite „App permissions“ ir pasirinkite norimą aplikaciją. Įsitikinkite, kad yra įjungta parinktis „Deny“, kuri neleis programėlei naudotis jūsų vietos nustatymo paslaugomis, net jei ji įjungta.