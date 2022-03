Britai Ukrainai perduos įspūdingus ginklus – greičiausias pasaulyje raketas „žemė-oras“

„Mes jas tieksime – jos pateks į veiksmų zoną“, – BBC citavo B. Wallace'ą.

„Starstreak“ yra didelio greičio raketos, skirta artimai oro gynybai nuo įprastinių grėsmių, įskaitant sraigtasparnius, žemai skrendančius lėktuvus su fiksuotais sparnais ir bepiločius orlaivius.

„Manome, kad ši sistema neprieštaraus gynybinių ginklų apibrėžčiai, tačiau leis gynybinėms pajėgoms geriau ginti dangų“, – sakė B.Wallace'as, pabrėždamas „Starstreak“ galimybes.

Jis sakė, kad rusai „keičia savo taktiką, todėl ukrainiečiai taip pat turi tai daryti“, kad padėtų Ukrainos pajėgoms kovoti su Rusijos oro pajėgomis. Jis pripažino, kad Ukrainos karius dar reikės apmokyti naudotis šia ginkluote. „Kaip mes tai [mokymus] vykdysime, yra jautri informacija“, – sakė ministras.

Kas yra „Starstreak“ raketos?

„Starstreak“ – tai Belfaste įsikūrusios „Thales Air Defence“ oro gynybos bendrovės sukurta nešiojamoji oro gynybos sistema (MANPADS).

„Thales“ teigia, kad „Starstreak“ yra „tikrai universali raketa“, kurią galima paleisti iš sausumos, jūros ir oro – todėl ji gali būti „greitai dislokuojama operacijose ir lengvai integruojama į pajėgų struktūrą“.

Teigiama, kad lengvos 14 kg sveriančios raketos „Starstreak“ veikimo nuotolis yra daugiau nei 7 km, o „Thales“ sako, kad šis tikslusis ginklas sukuria „mažą šalutinę žalą“.

Be to, pranešama, kad tai yra greičiausia pasaulyje trumpojo nuotolio sistema „žemė-oras“: jos didžiausias greitis viršija 3 machus (apie 3700 kilometrų per valandą).

Šios raketos Didžiosios Britanijos kariuomenėje naudojamos nuo 1997 m., jas naudoja ir kitos pasaulio kariuomenės – pavyzdžiui, Pietų Afrikos ir Indijos.

Prieš 2012 m. Londono olimpines žaidynes „Starstreak“ ginklai buvo sumontuoti ant daugiabučių namų, esančių netoli Olimpinio parko – siekiant apsaugoti žaidynes nuo galimo išpuolio.

Ši raketa yra britų kariuomenės atitikmuo amerikiečių raketai „Stinger“ – tik priešingai nei „Stinger“, kur taikinys sekamas infraraudonaisiais spinduliais, „Starstreak“ naudoja lazerius.

„Starstreak“ sistemą galima surinkti ir paruošti šaudymui vos per kelias sekundes. Pats paruošimas šaudyti – tai taikiklio pritvirtinimas prie raketų konteinerio.

Daugkartinio paleidimo įrenginyje yra trys raketos su papildoma prisegama įranga ir standartinis taikiklio mechanizmas. Be perkrovimo įmanoma greitai paeiliui iššauti į tris taikinius.

Kaip veikia „Starstreak“

Raketą sudaro dviejų pakopų kietojo kuro raketinis variklis, atskyrimo sistema ir trys „strėlės“. Impulsas iš raketos paleidimo bloko priverčia užsidegti pirmosios pakopos variklį ir įgreitina raketą.

Dėl atitinkamos konstrukcijos paleista raketa pradeda suktis. Dėl išcentrinės jėgos išsiskleidžia sparnai, užtikrinantys aerodinaminį stabilumą skrydžio metu.

Raketai atsiplėšus nuo konteinerio, atsiskiria pirmosios pakopos variklis – tada įsijungia antrosios pakopos variklis ir įgreitina raketą iki didesnio nei 3 machų greičio. Variklio priekyje esančiame modulyje yra trys strėlės. Kai antrosios pakopos variklis sudega, dėl atsiradusios traukos šios strėlės automatiškai atsiskiria.

Strėlės išlaiko didelę kinetinę energiją. Kiekvienoje strėlėje yra nukreipimo ir valdymo grandinė, terminis akumuliatorius ir galinga skeveldrinė kovinė galvutė su sprogdikliu.

Atsiskiriant strėlėms, užsitaiso atskiros kovinės galvutės. Kiekviena strėlė nukreipiama nepriklausomai, naudojant dvigubo lazerio sekimo sistemą. Kai strėlė atsitrenkia į taikinį, inercinės jėgos įjungia uždelsto veikimo sprogdiklį – uždelsimas naudojamas tam kad kovinė galvutė galėtų giliau prasiskverbti į taikinį.

Parengta pagal „Reuters“, „Eurasian Times“ ir „Army Technology“.