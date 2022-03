Tarptinklinis ryšys be papildomų mokesčių – dar dešimt metų

Prieš beveik penkerius metus įsigaliojusios ES tarptinklinio ryšio taisyklės panaikino papildomus minėto ryšio mokesčius keliaujantiems ES, tačiau jų galiojimas baigsis šių metų birželio 30 d. Atsižvelgus į jų įgyvendinimo sėkmę, galimybė skambinti, siųsti žinutes ir naudoti mobiliojo ryšio duomenis visoje Europoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir savo šalyje, pratęsta dešimčiai metų.

Europarlamentarų dėka naujosios taisyklės taip pat numato geresnes tarptinklinio ryšio paslaugas keliaujantiems, pavyzdžiui, vienodą ryšio kokybę ir draudimą mobilaus ryšio operatoriams dirbtinai perjungti užsienio šalyse keliaujantiems klientus į lėtesnius 4G ar 3G tinklus. Be to, keliautojai galės nemokamai susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis skambučiais, trumposiomis žinutėmis ir per mobiliąsias programėles.

Derybų su ES Taryba metu EP nariai ragino taip pat panaikinti ir papildomus tarptautinių skambučių mokesčius, t. y. skambinant iš Lietuvos į Belgiją ar Ispaniją. Šiuo metu tokių skambučių kaina negali viršyti 19 centų už minutę be PVM, tačiau Komisija įpareigota įvertinti galimybę ją sumažinti.

Dar naujosios taisyklės numato, kad didmeninė duomenų naudojimo užsienyje kaina negali viršyti 2 eurų už gigabaitą, kuri nuo 2027 m. bus sumažinta iki vieno euro už gigabaitą.

Naujosioms taisyklėms pritarė 581 EP narys, du nepritarė, o penki susilaikė. Jos jau suderintos su ES Taryba, tačiau iki jų įsigaliojimo būtinas formalus ES Tarybos pritarimas.