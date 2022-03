Lengvas būdas apsisaugoti nuo perdegimo: kaip laikinai „išjungti“ soc. tinklų paskyras?

„Per didelis informacijos kiekis kenkia mūsų emocinei sveikatai ir produktyvumui. Dėl šios priežasties bent laikinas atsitraukimas nuo socialinių tinklų yra veiksmingas būdas pailsėti ir sukaupti papildomų jėgų. Jas galėsite panaudoti padedant Ukrainai – pavyzdžiui, savanoriaujant įvairiose organizacijose. O svarbiausias naujienas koncentruotai sužinosite iš naujienų portalų“, – sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

„Facebook“: sustabdyti ar ištrinti?

Norėdami pasitraukti iš „Facebook“, paskyrą galite išjungti ar visiškai ištrinti. Paskyros išjungimas (angl. deactivation) paslepia jūsų paskyrą, tad jos negali rasti nei jūsų „Facebook“ draugai, nei kiti socialinio tinklo vartotojai. Vis tik tuo metu jūs galite naudotis susirašinėjimų programėle „Messenger“, o anksčiau siųstos žinutės lieka matomos jų gavėjams.

Paskyros ištrynimas jus visam laikui pašalina iš socialinio tinklo. Šis procesas užtrunka 30 dienų, per kurias dar galite nutraukti šį procesą. Tereikia prisijungti prie savo paskyros ir ja galėsite toliau sėkmingai naudotis.

„Prisijungę prie savo paskyros per naršyklę, dešiniajame viršutiniame ekrano kampe spustelėkite apversto trikampio ikoną ir pasirinkite „Nustatymai ir privatumas“ (angl. Settings & Privacy). Spustelėkite „Nustatymai“ (angl. Settings), o kairiajame ekrano kampe – „Jūsų „Facebook“ informacija“ (angl. Your Facebook Information). Po to puslapio apačioje pasirinkite „Išjungimas ir ištrynimas“ (angl. Deactivation and Deletion)“, – sako ekspertas.

Norėdami paskyrą išjungti, rinkitės „Išjungti paskyrą“ (angl. Deactivate Account), o ištrinti – „Ištrinti paskyrą“ (angl. Delete Account) ir tęskite veiksmus vadovaudamiesi pateikiamomis instrukcijomis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš ištrindami paskyrą galite atsisiųsti joje buvusią informaciją, t. y. nuotraukas, įrašus ir kt., pasirinkę „Atsisiųsti informaciją“ (angl. Download Info). Tiesa, paskyros ištrinti programėlėje nepavyks – tam teks naudoti naršyklėms skirtą versiją.

„Instagram“: pasitraukti tik per naršyklę

Išmaniųjų įrenginių ekspertė pasakoja, kad „Instagram“ paskyrą išjungti (paslėpti profilį, nuotraukas, komentarus ir „Patinka“ paspaudimus) įmanoma tik per interneto naršyklę.

„Atverkite savo paskyrą, spustelėkite „Redaguoti paskyrą“ (angl. Edit Profile) ir atsidariusio puslapio apačioje pasirinkite „Laikinai išjungti mano paskyrą“ (angl. Temporarily disable my account)“, – aiškina išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Norėdami visam laikui pasitraukti iš socialinio tinklo, paskyrą galite ištrinti. Tokiu atveju atvėrę „Instagram“ programėlę telefone, keliaukite į savo profilį ir spustelėkite „Nustatymai“ (angl. Settings). Puslapio apačioje pasirinkite „Pagalba“ (angl. Help), po to – „Pagalbos centras“ (angl. Help Center). Spustelėkite ekrano viršuje, dešinėje, esančius tris brūkšnelius, „Valdyti savo paskyrą“ (angl. Manage Your Account), o galiausiai – „Ištrinti savo paskyrą“ (angl. Delete Your Account).

„TikTok“: paslėpti paskyros neįmanoma

Nors „TikTok“ nesiūlo atskiros funkcijos paskyros išjungimui, tačiau jis, kaip ir „Facebook“, taiko 30-ies dienų išjungimo laikotarpį, per kurį ją galėsite ir vėl aktyvuoti.

„Prisijungę prie paskyros mobiliajame įrenginyje, spauskite dešiniojo kampo apačioje esančią žmogaus, pavadinimu „Aš“ (angl. Me), ikoną. Tuomet – daugtaškį, esantį ekrano dešiniojo kampo viršuje. Po to pasirinkite „Valdyti savo paskyrą“ (angl. Manage My Account) ir apačioje – „Ištrinti paskyrą“ (angl. Delete Account). Nurodžius paskyros trynimo priežastį ir atlikus dar keletą veiksmų paskyra bus ištrinta po 30 dienų“, – pasakoja M.Vrubliauskas.

Svarbu, kad net ir ištrynus socialinio tinklo paskyrą, privačių pokalbių žinutės liks matomos jas gavusiems vartotojams.