Siekiantiems privatumo socialiniuose tinkluose: apribokite, kas matys jūsų įrašus

„Jei kartais norite pasidalinti tam tikrai įrašais ar nuotraukomis tik su siauresniu žmonių ratu – lengvai tai padarysite vos keliais mygtukų paspaudimais. Svarbu atlikti „namų darbus“ ir iš anksto suplanuoti su kuo norėsite dalintis išskirtine informacija“, – sako Martynas Vrubliauskas.

„Facebook“: daugiau kontrolės jūsų rankose

Prieš paskelbiant įrašą „Facebook“, spustelėkite gaublio ikoną ekrano viršuje ir pasirinkite, kas galės jį matyti: visi socialinio tinklo vartotojai (angl. public), draugai ar tik jūs patys.

„Facebookׅ“ suteikia ir galimybę įrašais dalintis su konkrečiais žmonėmis. Tam spustelėkite „Specific Friends“ (liet. Konkretūs draugai) ir pažymėkite juos. Taip pat galite pasirinkti, kad jūsų įrašai būtų prieinami visiems socialinio tinklo draugams, išskyrus tam tikrus žmones (angl. friends except). Taip žinutes galėsite paslėpti nuo šeimos narių, kolegų ar kitų. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuris pasirinkimas liks išsaugotas. Tad ateityje, norėdami kažką pakeisti, turėsite iš naujo pasirinkti nustatymus“, – aiškina išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Ekspertas pratęsia, kad jei nuotraukoje pažymėsite draugą (net jei prieš tai apribosite įrašo peržiūrėjimo galimybes), visi jo draugai vis tiek galės matyti įrašą. Ta pati situacija išlieka ir kai skelbiate kažką kito „Facebook“ vartotojo puslapyje. Tad prieš tai dar kartą gerai apgalvokite, ar tikrai įrašu norite dalintis su tokia plačia auditorija.

„Instagram“: privati arba vieša paskyra

„Instagram“ galite turėti viešą ar privačią paskyrą. Pirmuoju atveju bet kas į ją užėjęs, matys jūsų įrašus ir istorijas. Tam net nebūtina būti draugais (t. y. sekti vienas kito programėlėje) ar net turėti „Instagram“ paskyrą – užtenka pas jus atkeliauti tiesiai per interneto naršyklę.

„Norėdami spręsti, kas peržiūrės jūsų įrašus, turite padaryti paskyrą privačią. Dešiniajame kampe apačioje pasirinkę savo profilį, ekrano viršuje, dešinėje, pasirinkite tris brūkšnelius, o po to – „Settings“ (liet. nustatymai), „Privacy“ (liet. privatumas) ir įjunkite „Private Account“ (liet. privati paskyra) jungiklį. Privati paskyra reiškia, kad turinį galės peržiūrėti tik iš anksčiau turimi sekėjai. O kiekvienas naujas žmogus prieš tai turės gauti jūsų leidimą“, – pasakoja specialistas.

Kalbant apie istorijas, „Instagram“ yra šiek tiek lankstesnis. Jis jas leidžia rodyti visiems ar tik į artimų draugų sąrašą įtrauktiems žmonėms. Užėję į savo paskyrą, ekrano viršuje, dešinėje, spustelėkite tris brūkšnelius, tuomet – „Close Friends“ (liet. artimi draugai) ir pažymėkite norimus adresatus. Vėliau, norėdami pasidalinti istorija, ekrano apačioje vietoj „Your Story“ (liet. jūsų istorija) spustelėkite „Close Friends“ (liet. artimi draugai).

„TikTok“: apribokite sekėjų galimybes

Norėdami padaryti „TikTok“ paskyrą privačią ir įrašais dalintis tik su jos sekėjais, ekrano apačioje, dešinėje, spustelėkite „Profile“ (liet. Profilis), po to – tris brūkšnelius viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Pasirinkite „Settings and privacy“ (liet. nustatymai ir privatumas), „Privacy“ (liet. privatumas) ir įjunkite „Private account“ (liet. privati paskyra) jungiklį.

„Iškart po to, kiekvienam naujam žmogui turėsite suteikti leidimą stebėti jūsų turinį, tačiau buvę sekėjai liks. Tame pačiame lange, skiltyje „Comments“ (liet. komentarai), taip pat galite pasirinkti, kas galės komentuoti jūsų vaizdo įrašus, minėti jus komentaruose ar net siųsti žinutes“, – pasakoja M. Vrubliauskas.

Vienam privačiam įrašui paskelbti, paskutiniame jo kūrimo puslapyje pasirinkite „Who can watch this video“ (liet. kas gali matyti šį vaizdo įrašą). Atsiradusiame meniu pažymėkite vieną iš trijų parinkčių: „Everyone“ (liet. kiekvienas), „Friends“ (liet. draugai) – tie, kurie seka jus ir kuriuos sekate patys – ar tik jūs vieninteliai (angl. Only me).