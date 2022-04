Žaidimo „World of Tanks“ kūrėjai nutraukai ryšius su Rusija ir Baltarusija

Kovo 31 dieną egzisuojantis žaidimų verslas Rusijoje ir Baltarusijoje buvo perduotas lokaliai veikiančiai žaidimų studijai „Lesta“ su kuria „Wargaming“ įmonė nebeturi jokių sąsajų. Šis kompanijos stateginis sprendimas turės įtakos dideliems finansiniems nuostoliams – bet tai yra kaina, kuria kompanija pasiryžusi ir pasiruošusi sumoketi, skelbia kompanija. „Wargaming“ įsigijo Sankt Peterburgo žaidimų kūrėjų studiją „Lesta Studio“ 2011 m.

„Paskelbtų pokyčių įgyvendinimas užtruks ir bus įgyvendinamas etapas dėl sudėtingų teisinių ir technologinių iššūkių. Pereinamuoju laikotarpiu esami žaidimai bus prieinami vartotojams Baltarusijoje ir Rusijoje, bet jų palaikymu rūpinsis naujieji savininkai.

„Wargaming“ įmonė taip pat pradėjo savo didžiausios Minsko studijos uždarymo procesą. Įmonė suteiks visą reikalingą pagalbą darbuotojams, kurie bus įtakoti šios reorganizacijos.

Nepaisant šių sprendimų kompanija yra užtikrinta savo verslo ateitimi ir įsipareigojusi savo žaidėjams visame pasaulyje vystyti esamus ir naujus žaidimus“, – skelbia bendrovė.

2022 m. vasario 26 d., vykstant 2022 m. Rusijos invazijai į Ukrainą, „Wargaming“ kūrybos direktorius Sergejus Burkatovskis atsistatydino iš bendrovės, dėl savo palaikymo Rusijos vykdomiems kariniams veiksmams. Po jo atsistatydinimo „Wargaming“ paskelbė pareiškimą, kad „Sergejus yra bendrovės darbuotojas ir išreiškė savo asmeninę nuomonę, kuri kategoriškai nesutampa su bendrovės pozicija. Visi mūsų darbuotojai dabar sutelkė dėmesį į pagalbą daugiau nei 550 mūsų kolegų iš Kijevo ir jų šeimoms. Sergejaus nuomonė visiškai prieštarauja bendrovės pozicijai. Jis nebėra „Wargaming“ darbuotojas“.

Kompanija „Wargaming“ 1998 m. susikūrė Baltarusijoje, Minske, o 2009 m. pradėjo kurti daugelio žaidėjų internetinius žaidimus (angl. massive multiplay online games, MMOG), tarp kurių garsiausias – „World of Tanks“. Be šio žaidimo, kompanija dabar vysto „War of Warplanes“ ir „World of Warships“, kompanija taip pat yra įsigijusi teises į klasikinius strateginius žaidimus „Master of Orion“ ir „Total Annihilation“.

Įmonė yra įkūrusi biurus visur pasaulyje – Kipre, Paryžiuje, Tokijuje, Vilniuje ir kitur.