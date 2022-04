Vizija: kvantinis kompiuteris ir ateities informatika

Šiais laikais kompiuteriai žmogui yra labai svarbūs. Be kompiuterio šiuolaikinis žmogus neįsivaizduoja savo gyvenimo. Neturintis kompiuterio žmogus yra kaip be rankų. Šiuolaikiniai kompiuteriai tobulėja labai sparčiai. Kas buvo prieš penkerius metus, dabar yra atgyvena ir pasenę (kalbant apie kompiuterių tobulėjimą). Šiuolaikiniai kompiuteriai tampa vis modernesni ir galingesni. O žmogui to ir reikia!

Iškyla klausimas – o kas laukia mūsų ateityje ? Kokie kompiuteriai bus ateityje? Pamąstykime.

Kvantiniai kompiuteriai

Kitas žingsnis į kompiuterių tobulėjimą – kvantiniai kompiuteriai, kurie bus nepalyginamai greitesni ir našesni už šiuolaikinius kompiuterius. Jie naudos specialius „indeksinius procesorius“ , kurie apdoros milžiniškas duomenų bazes, ir kvantiniam kompiuteriui nebus sunku apdoroti tiek informacijos, kiek gali apdoroti šiuolaikiniai superkompiuteriai, per sąlyginai ilgą laiką. Kvantiniai kompiuteriai bus tokie efektyvūs, kad susidoros su bet kokiu informacijos srautu ir apdoros jį per sekundės dalis.

Informaciją kvantiniai kompiuteriai talpins į specialiais laikmenas, kurių tankis atominiame lygyje bus tankesnis nei deimanto atomo gardelė. Nors ši laikmena nebus fiziškai tiek patvari kaip deimantas, bet ji informaciją galės saugoti tūkstančius metų.

Kvantinis kompiuteris bus universalus skaičiavimo įrankis, kuris bus naudojamas daugelyje mokslo ir pramonės sričių – o ypač ateities įvykių modeliavime ir prognozavime. Jis galės greitai išspręsti visas su skaičiavimais susijusias problemas, kurios egzistuoja mūsų laikais.

Galima teigti , kad kvantinis kompiuteris bus tobulas įrankis ateities informatikos srityje – ir geras ateities žmogaus pagalbininkas.

Vėliau kvantiniai kompiuteriai taip ištobulės, kad savo galimybes ir funkcijas sujungs su robotikos pramone. Kvantinis kompiuteris ir robotai bus sujungti į vieną sistemą. Atsiras nauja robotų–kompiuterių rūšis – technologija . Vien tik kvantinių kompiuterių jau bus mažai. Visos technologinės pastangos bus siejamos su robotais ir jų gamyba.

Kokios robotų rūšys bus ateityje? Pažiūrėkime.

Robotai (chirurgai) medikai atlikinės sudėtingas medicinines operacijas , kurias paprastas žmogus medikas–chirurgas negalės atlikti. Prieš operaciją tokie robotai bus iš anksto programuojami, kad atliktų vieną ar kitą sudėtingą operaciją – ir tokiu būdu medicininė chirurgija pasieks labai aukštą lygį. Robotai darbininkai atlikinės įvairius pramoninius-ūkinius darbus. Jie pakeis paprasto žmogaus atliekamą sunkų fizinį darbą. Šitų robotų rūšis bus populiariausia iš visų robotų rūšių. Robotai kariai saugos ir gins savo atstovaujamų valstybių interesus ir esant reikalui, susikaus su kitos valstybės robotais kariais. Ateities karai bus vadinami „robotų karais“, nes juose kausis vien tik robotai. Žmonės tuose karuose bus tik vadovai. Robotai gelbėtojai atlikinės įvairius pavojingus gelbėjimo darbus ir bus pakaitalas ugniagesiams, policininkams ir kitoms specialiosioms tarnyboms. Robotai namų šeimininkės atlikinės kasdienius buitinius darbus kiekvieno žmogaus gyvenamoje patalpoje ir bus dideli moterų pagalbininkai. Tokie robotai bus labai vertinami , nes palengvins žmogaus namų buitį. Robotai pilotai pilotuos įvairius skraidančius įrenginius, kurie bus labai paplitę ateities žmonijos pasaulyje. Galima sakyti, kad šie robotai – pilotai bus nepamainomi transporto srityje, jie valdys žemės ir dangaus susisiekimo priemones. Robotai sinoptikai sudarinės – prognozuos – ne tik orų, bet ir su žmogumi susijusius ateities įvykius. Jie nagrinės dabartinius įvykius ir pasitelkdami tikimybių teoriją, o taip pat kitais sinoptiniais mokslais galės prognozuoti ateities įvykius ir reiškinius. Tai žmogui leis apsispręsti, ką daryti vienoje ar kitoje gyvenimiškoje situacijoje. Šie robotai dar bus vadinami „ateities patarėjais“. Robotai kompiuteriai bus dabartinių kompiuterių pakaitalas. Jie kurs ir programuos įvairias programas bei sudarinės įvairias duomenų bazes. Šie robotai užpildys ypač specifišką programuotojų nišą. Robotai rutuliai – universalai bus skraidančiais robotais, kurių skersmuo bus nuo 10 iki 15 centimetrų ir jie atlikinės įvairias su žmogaus saugumu susijusias funkcijas. Taip pat jie patarinės ir bendraus su žmogumi ir bus kaip geri draugai bei palydovai. Robotai rutuliai taip pat galės atlikinėti įvairias kitas funkcijas: pavyzdžiui, galės parodyti vizualinę, garsinę, kvapo ir kitą informaciją. Šitie robotai rutuliai bus nepamainomi daugelyje su žmogaus gyvenimu susijusių sričių, jie bus universalūs.

Ateities žmonės valdys robotus ir esant reikalui juos perprogramuos. Bet yra – ir bus – viena problema robotų valdyme. Tai yra informaciniai virusai, kurie sukels ateities žmonėms daug galvos skausmo. Virusai egzistuoja dabartiniame pasaulyje ir robotų valdyme jų taip pat bus ir ateityje. Ateities virusai galės sukelti tam tikrų robotų agresiją prieš žmogų – ir tai bus negeras reiškinys. Arba, tarkime, koks piktavalis programuotojas perprogramuos robotą taip, kad šis pradės daryti kriminalinius nusikaltimus. Virusai bus rimta problema. Apsiginti nuo virusų ateities žmogui pagelbės robotai – antivirusai, kurie užfiksavę virusais užkrėstą robotą, jį laikinai išjungs ir po to išgydys dirbtinį protą.

Galima paklausti – o ką darys ateities žmogus, turėdamas tokį didelį pulką robotų padėjėjų ?

Žmogus valdys ir kontroliuos jam priklausančius robotus ir jais rūpinsis. Ateities žmogus išties turės daug laiko menui ir įvairiai kūrybai, ir jam nereikės dirbti jokio sunkaus fizinio darbo.

To žmogus ir nori.

Ateityje be robotų kūrimo bus sukurtas ir superkvantinis kompiuteris. Jis padės žmogui valdyti ir kontroliuoti visus žemėje esančius robotus. Esant reikalui žmogus per superkompiuterį galės išjungti ar įjungti visus ar dalį robotų . Bet pats superkompiuteris bus be dirbtinio intelekto – tai yra nuasmenintas, ir valdomas tik žmogaus. Taip pat šis kompiuteris savyje talpins visą žinomą virtualią Visatą ir esant reikalui simuliuos bei modeliuos įvairius įvykius. Šis superkompiuteris bus ypač galingas ir galės skaičiuoti ir prognozuoti įvairius įvykius ir reiškinius.

Galima teigti, kad šis superkompiuteris bus galingas įrankis ateities informatikoje. Be jo ateities žmonija neįsivaizduos savo laikmečio civilizacijos. Jis bus labai reikalingas ir naudingas visiems su informatika susijusiems veiksmams bei reiškiniams.

Žvelgiant dar toliau į ateitį, galima teigti, kad robotai kompiuteriai dar labiau patobulės. Atsiras atskira robotų rūšis, kuri save reprodukuos. Robotai taps į gyvus panašiais sutvėrimais ir pasieks tokį lygį, kad taps taps nauja technine civilizacija, sukurta ateities žmonių.

Galima teigti, kad žmogus taps naujos gyvybės kūrėju – techninės gyvybės kūrėju. O tai yra tikrai nuostabu ir didinga. Žmonija į tai ir eina! Turėkime vilties ir ryžto pasitikti ateitį.