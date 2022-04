Ukraina šaiposi iš nuskendusio kreiserio „Moskva“

Oficialioje Ukrainos paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė trumputis, bet sunkiai išverčiamas įrašas: „Russian warship, what are you sinking?“

Tai – aliuzija į jau senai internete išplitusį juokelį, kurį, atsakydama į Ukrainos pranešimą, priminė ir „Deutsche Welle News“:

Pradinė juokelio prasmė – dėl prasto kalbų mokėjimo atsirandantis nesusišnekėjimas. Komiškame vaizdo siužete rodoma, kaip radijo ryšiu skęstantis laivas praneša, jog jis skęsta („Mayday mayday, we are sinking“ – „Pagalbos, pagalbos, mes skęstame“), o anglų kalbą prastai mokantis Kranto apsaugos darbuotojas nugirsta ne „sinking“, bet „thinking“ (liet. galvoti), ir perklausia, apie ką laivas galvoja. Dėl vokiško akcento dar įmanoma išgirsti ir „singing“ (liet. dainuoja.)

Ukrainos karinės pajėgos teigia balandžio 14 d. paryčiais pašovusi Rusijos raketinį kreiserį „Maskva“, dėl ko jis vėliau paskendo. Pasak Rusijos versijos, gaisras kreiseryje kilo savaime, dėl ko detonavo laive saugoti šaudmenys, ir dėl to bei audros laivas nuskendo.

Raketinis kreiseris ir Juodosios jūros laivyno flagmanas „Maskva“ yra kol kas brangiausias ukrainiečių sunaikintas Rusijos karinės technikos vienetas, jo spėjama kaina – apie 750 milijonų JAV dolerių.

Teigiama, kad būtent šis laivas išgirdo dabar jau visame pasaulyje žinomą Ukrainos pasieniečių pasiūlymą plaukti viena necenzūrine kryptimi.

Tiesa, anksčiau taip pat buvo sakoma ir apie kitą Gyvačių salos operacijoje dalyvavusį patrulinį laivą – „Vasilijų Bykovą“. Taip pat buvo skelbiama, kad „Vasilijus Bykovas“ buvo paskandintas – bet vėliau paaiškėjo, kad informacija nepasitvirtino, nepažeistas laivas buvo pastebėtas grįžtantis į jūrinę bazę Sevastopolyje (Krymas). Manoma, kad Ukrainos kariai jį supainiojo su anksčiau rusų apgadintu su Moldavijos vėliava plaukusiu tanklaiviu „MV Millennial Spirit“.

Ukraina šią savaitę išleido ir pašto ženklą, kuriame pavaizduotas ukrainietis karys, kariniam laivui rodantis iškėlęs vidurinį pirštą.