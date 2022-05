Apie tai remdamasis BBC pranešė Censor.NET.

M.Nance'as teigia, kad turi 35 metų patirtį JAV kariuomenėje ir žvalgyboje, o vėliau dirbo kibernetinio terorizmo ir saugumo analitiku NBC. Kai Vakarų žvalgyba pradėjo reguliariai kalbėti, kad Rusija ruošiasi įsiveržti į Ukrainą, vyras nusprendė atvykti į Ukrainą ir įsitikinti kiek tai realu.

Rusijos puolimo išvakarėse M.Nance'as paliko Ukrainą. Vasario 23 dieną jis nusileido Dubline ir sužinojo, kad ataka prasidėjo. Tačiau išgirdęs Volodymyro Zelenskio pareiškimą apie Tarptautinio legiono sukūrimą, jis nusprendė grįžti ir kautis.

Pagrindinė priežastis, kodėl amerikietis pateko į legioną – vienas telefono skambutis. „Mano draugai, buvę Avdivkoje, man paskambino ir pasakė: „Klausyk, mes šiandien mirsime“. Jie ten jau keletą metų, tačiau dabar šimtais raketų prasidėjo atakos. Jis pasakė „Mes mirsime. Atsisveikink“. Tai mane tiesiog sugniuždė. Ir tai labai supykdė.“

Jo nuomone, Rusija puolė Ukrainą ne dėl NATO, o dėl demokratijos baimės.

Jis pažymėjo, kad amerikiečių analitikai per televiziją teigė, kad Kijevas kris per 48 valandas arba per 72 valandas – tačiau jis buvo beveik vienintelis žmogus Amerikos televizijoje, kuris pasakė: „Rusija niekada neužims Kijevo. Niekada. Miestas per didelis. Žmonės yra labai motyvuoti. Jūs negalite jų įveikti“.

Praėjus trims dienoms po karo pradžios, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie Tarptautinio legiono sukūrimą - ir tai buvo paskutinė M.Nance'o diena televizijoje. „Manęs paklausė, kiek laiko užtruks, kol Ukraina kris. Aš atsakiau: „Pasakysiu kažką nepopuliaraus. Ukraina laimės šį karą. Tikrai laimės. Tai yra, sunaikins Rusijos armiją“.

„Mačiau dalykų, kurių kiti nemato. Pavyzdžiui, maniau, kad prie Sumų ukrainiečiai smarkiau kovos, bet po savaitės rusai jau buvo prie Brovarų. Dar pagalvojau: kas ten nutiko, ar krito Ukrainos kariuomenė? Bet pagalvojęs greitai supratau, kad tai buvo taktinis triukas“, – aiškina jis.

Anot jo, tas pats nutiko Irpene ir Borodiankoje. „Aš sakiau, kad jie tai daro tyčia. Jie leido rusams suformuoti ilgas kolonas su tankais, kuro sunkvežimiais ir amunicija, o tada ruošėsi pulti iš užnugario. Taip ir atsitiko. Rusai liko be kuro. O be kuro kovoti neįmanoma“.

M.Nance'as prognozuoja, kad mūšis rytuose rusams žlugs. „Ir jei Ukraina pati puls birželį ir liepą, manau, kad jie susigrąžins Chersoną. Rusija neturi žmonių ir jėgų“, – teigia amerikietis.

„Dabar mums reikia ginklų, kurie perlaužtų rusų stuburą. Tai „HIMARS“ – amerikiečių didelio mobilumo raketų artilerijos sistema ant ratinės važiuoklės. Ji taip pat yra visiškai automatinė. Buvo naudojama kovai su Islamo valstybe ir „Al Qaeda“. Gali naikinti taikinius iki 300 km atstumu. Tikslumas – vienas metras. Ir tai – labai rimtas žaislas. Ši sistema tokia tiksli, kad sunaikintų bet kurią Rusijos artileriją“, – kalbėjo karys.