„Siemens“ pristatė vandeniliu varomą traukinį

Lokomotyvas, varomas elektra, pagaminta iš vandenilio kuro elemento, „turėtų pakeisti dyzelinius regioniniame susiekime bei sumažinti anglies dioksido išmetimą geležinkeliuose iki nulio“, teigiama „Deutsche Bahn“ pranešime.

Vandeniliu varomi traukiniai yra Vokietijos vyriausybės plano „iki 2030 metų elektrifikuoti 75 proc. šalies geležinkelių tinklo“ dalis, priminė Transporto ministerijos valstybės sekretorius Michaelis Theureris (Michaelis Toireris).

Tokio kuro elementai gamina švarią elektros energiją, vandeniliui reaguojant su deguonimi, o vienintelis per šią reakciją išsiskiriantis cheminis junginys yra vanduo. Maža to, „Siemens“ traukinio modelyje, pavadintame „Mireo Plus H“, bus naudojamas „žaliasis vandenilis“, gaunamas iš tvarios energijos.

„Kiekvienas toks traukinys per 30 metų eksploatavimo laikotarpį sutaupys iki 45 tūkst. tonų anglies dioksido“, – pabrėžė „Siemens Mobility“ vadovas Michaelis Peteris.

Jei viskas vyks pagal planą, „Mireo Plus H“ kitąmet bus pradėtas bandyti pietvakarių Vokietijoje, o 2024-asiais pradės kursuoti komerciniais reisais bei vežios keleivius tarp Tuebingeno, Horbo ir Pforcheimo.

Vandeniliniu varomo lokomotyvo modeliu „Siemens“ bando pasivyti prancūzų konkurentą „Alstom“, kuris jau turi tokių.

Dvi Vokietijos federalinės žemės pateikė užsakymus „Alstom“ dėl 41 vandeniliu varomo traukinio, o jie jau buvo išbandyti keliose valstybėse, įskaitant Austriją, Lenkiją ir Prancūziją.