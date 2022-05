Nuo vasaros jau 130 valstybės institucijų gaus centralizuotas IT paslaugas

„Nuo antrojo šių metų pusmečio šiame procese iš viso dalyvaus jau 130 viešojo sektoriaus institucijų, kurios gaus kokybiškas centralizuotas IT paslaugas. Tai ne tik leis suvienodinti valstybės informacinių išteklių valdymo procesus bei sumažinti jų sąnaudas, bet ir praplės institucijų skaitmenines galias ir sudarys sąlygas siūlyti visuomenei kokybiškesnes elektronines paslaugas. Šiuo procesu kuriame tvirtą pagrindą skaitmeniniam viešajam sektoriui“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu, nuo liepos 1 d. bus konsoliduojama Kultūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos su pavaldžiomis įstaigomis, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei kitų įstaigų IT infrastruktūra. Vyriausybė trečiadienį pritarė šių institucijų sąrašui.

Visoms šioms institucijoms nebereikės pačioms rūpintis savo IT ūkiu – visą joms reikalingą IT infrastruktūrą ir priežiūrą jos gaus centralizuotai. IT paslaugas valstybės institucijoms teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuris paskirtas IT paslaugų teikėju.

Skaičiuojama, kad, užbaigus valstybės informacinių išteklių pertvarką, ateityje kasmet būtų sutaupoma apie 30 proc. šiuo metu IT infrastruktūros valdymui ir priežiūrai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Be to, Vyriausybė pritarė teikiamų IT paslaugų spektro išplėtimui. Tad nuo liepos 1 d. viešojo sektoriaus institucijoms bus pradėtos teikti sisteminės bei taikomosios programinės įrangos paslaugos. Šiuo metu IVPK teikia septynių grupių IT paslaugas, tokias kaip techninės įrangos ir duomenų pateikimas duomenų centruose, techninės ir programinės įrangos suteikimas ir priežiūra, konsultavimas, kompiuterinių darbo vietų priežiūra.

„Taigi standartizuotų IT paslaugų teikimas bus sutelktas vienoje vietoje, jos bus kokybiškos ir teikiamos realiu laiku. Tai leis pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą, lankstumą bei saugumą“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė.

Šiuo metu į IT infrastruktūros konsolidavimą yra įtrauktos 63 valstybės institucijos. Palyginus Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) teikiamų IT paslaugų įkainius su panašių paslaugų įkainiais rinkoje, nustatyta, kad dauguma IVPK įkainių yra nuo 1,3 karto iki 14,5 karto mažesni nei rinkos.

Valstybės informacinių išteklių konsolidavimo procesą tikimasi užbaigti 2027 metais.