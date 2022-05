Ukrainiečiai perėmė rusiškus tiksliuosius artilerijos sviedinius – ir netrukus juos „grąžins atgal“

„2K25 Krasnopol“ valdomas sviedinys yra skirtas 152 mm haubicoms – ukrainiečiai turi tokių ginklų, todėl šiuos sviedinius greitai „grąžins atgal“.

Didžiausias jų privalumas – taiklumas. Dėl to nereikia prisišaudyti, tai net 5-10 kartų sumažina amunicijos sąnaudas ir neleidžia priešui pasislėpti. Teigiama, kad „2K25 Krasnopol“ tikslumas – 90 proc. Įprastai per 20 km nuotolį tokie sviediniai nuklysta ne daugiau nei per metrą nuo taikinio.

Tokią amuniciją Rusija naudojo ir Sirijoje. Ją naudoja ir Sirijos ginkluotosios pajėgos, Ukraina, Alžyras, Kinija ir Indija.

Tiesa, egzistuoja kelios „2K25 Krasnopol“ modifikacijos. Ukrainos dabar gauti sviediniai turėtų būti labai taiklūs ir kartais yra lyginami su amerikiečių „Copperhead“.