Per 2022 metų I ketvirtį RRT gavo 330 pranešimų apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

• 21 pranešimas apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųstas kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

• 30 pranešimų persiųsta įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

• 11 pranešimų persiųsta tolesniam tyrimui Policijos departamentui, įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse.

• 43 pranešimai, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, matomas pakitęs pranešimų pobūdis. Jei anksčiau didžioji dalis pranešimų buvo apie vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimą, tai dabar nemažą dalį sudaro pranešimai, susiję su dezinformacija, karo propaganda, nesantaikos kurstymu ar melagingos informacijos viešinimu. I ketvirtį interneto karštoji linija gavo 127 tokius pranešimus.

Patyčios kibernetinėje erdvėje – kita jautri ir aktuali skaitmeninės aplinkos problema. Per I ketvirtį RRT gavo 4 su patyčiomis susijusius pranešimus. Nė vienu atveju informacija nepasitvirtino. RRT primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį, smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT.

Taip pat RRT specialistai suteikė 63 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose. Palyginti su 2021 m. IV ketv. (suteiktos 62 konsultacijos), konsultacijų skaičius išliko beveik toks pat. Kaip užtikrinti saugumą socialiniuose tinkluose, tinkamai pasirinkti antivirusines programas, saugiai naudotis viešuoju belaidžiu internetu ar apsaugoti savo privatumą internete interneto vartotojai gali rasti atnaujintoje svetainėje www.esaugumas.lt.

RRT primena, kad interneto vartotojai apie neteisėtą (draudžiamą skelbti) ar žalingą (neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį) turinį, aptiktą internete, skatinami pranešti svetainėje, kurios adresas yra https://www.svarusinternetas.lt/. Pranešimus galima teikti ir anonimiškai.

Kaip pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį internete bei kokia tolesnė gautų pranešimų tyrimo eiga, pamatysite šiame vaizdo klipe. Daugiau informacijos apie saugų ir atsakingą elgesį internete rasite interneto svetainėse www.draugiskasinternetas.lt ir www.esaugumas.lt.