Patarimai, ką daryti, jei užblokavote savo „Google“, „Instagram“ ar „Facebook“ paskyrą

„Facebook“, „Google“ ar „Instagram“ paprašė jūsų suvesti slaptažodį apie kurį jau pamiršote? Net jei netyčia užblokuosite savo paskyrą – nepulkite į paniką. „Bitės Profai“ dalinasi naudingais patarimais, kokių veiksmų vertėtų imtis, kad užblokuotas paskyras atblokuoti būtų lengviau.

„Tiek „Google“, tiek socialiniai tinklai „Instagram“ ir „Facebook“ stengiasi, kad vartotojams būtų paprasta iš naujo prisijungti prie savo paskyrų. Vis dėlto, kad ši procedūra būtų dar trumpesnė ir nekelianti rūpesčių – dalinamės detalia instrukcija. Net jei šiuo metu jūsų paskyra nėra užblokuota, skatiname atlikti „namų darbus“ – kad ištikus bėdai galėtumėte lengviau prisijungti prie paskyros“, – pranešime žiniasklaidai sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

Kaip atblokuoti savo „Google“ paskyrą?

Jeigu šiuo metu jūsų „Google“ paskyra užblokuota, sekite „Google“ nurodytus žingsnius paskyros atkūrimo puslapyje. Jūsų paklaus keleto klausimų, į kuriuos turėsite atsakyti. Susikurkite naują slaptažodį, kai paskyros atkūrimo metu „Google“ jūsų to paprašys.

Pasirūpinti, kad atkūrimo procesas būtų kuo lengvesnis galite dabar. Per interneto naršyklę prisijungę prie „Google“ paskyros visą reikiamą informaciją apie paskyros prieigą rasite kairėje pusėje pasirinkę „Sauga“ (angl. security).

„Didžiausią dėmesį skirkite skilčiai „Būdai patikrinti, kad tai jūs“ (angl. ways we can verify it‘s you), nes būtent joje nurodytais kontaktais „Google“ bandys su jumis susisiekti, jei užblokuosite paskyrą. Spustelėkite ant „Atkūrimo telefonas“ (angl. recovery phone) ir „Atsarginis el. paštas“ (angl. backup email mail) ir nurodykite duomenis, prie kurių turite prieigą. Jeigu po kurio laiko duomenys pasikeistų, nepamirškite jų atnaujinti“, – pataria išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Jei jums reikėtų atblokuoti savo paskyrą, „Google“ atsiųs nuorodą į jūsų nurodytą telefoną ar el. paštą.

Kaip atblokuoti savo „Instagram“ paskyrą?

Jeigu jums reikėtų atkurti „Instagram“ slaptažodį, šis socialinis tinklas jums atsiųstų slaptažodžio keitimo nuorodą taip pat kaip ir „Google“ – pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu.

Norėdami gauti specialią nuorodą, kuri leistų jums vėl prisijungti prie užblokuotos paskyros, nueikite į „Instagram“ slaptažodžio atkūrimo interneto tinklalapį. Nurodę savo prisijungimo vardą, registruotą telefono numerį ar el. pašto adresą po akimirkos jos sulauksite.

„Rekomenduoju pasitikrinti, ar esate nurodę reikiamą informaciją. Tai galite padaryti per interneto naršyklę prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros. Kairėje pusėje pasirinkite „Redaguoti profilį“ (angl. edit profile) ir įveskite naudojamą mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą“, – sako M. Vrubliauskas.

Kaip atblokuoti savo „Facebook“ paskyrą?

Skirtingai nei prieš tai minėtos programos, „Facebook“ siūlo daugiau būdų, kaip susigrąžinti savo paskyrą.

Pirmiausia, ką reikėtų bandyti: jungiantis pasirinkti, kad pamiršote savo slaptažodį. Tada reikės suvesti savo el. paštą, numerį arba vardą ir pavardę, kad galėtumėte atkurti paskyrą. Jums į el. paštą ar telefono numerį atsiųs specialų kodą, kurį suvedę galėsite susigalvoti naują slaptažodį.

„Norint jaustis saugiau dėl savo paskyros, naudinga per interneto naršyklę prisijungti prie savo „Facebook“ paskyros ir pasitikrinti, ar seniau nurodyti kontaktai yra vis dar tie patys. Tam spustelėkite apversto trikampio ikoną dešinės pusės viršutiniame kampe. Tada pasirinkite „Nustatymai ir privatumas“ (angl. settings & privacy), toliau – „Nustatymai“ (angl. settings). Atsidariusiame puslapyje, skiltyje „Kontaktai“ (angl. contact), įsitikinkite, kad nurodyta informacija yra nepasenusi, o prireikus, ją atnaujinkite paspaudę „Redaguoti“ (angl. edit)“, – sako ekspertas“.

M. Vrubliauskas pastebi, kad naudingų funkcijų galima rasti skyriuje „Sauga ir prisijungimas“ (angl. security and login), kurį rasite prieš tai nurodyto puslapio kairiojo šono viršuje: „Radę skiltį „Papildomos saugos nustatymas“ (angl. setting up extra security) spauskite „Redaguoti“ (angl. edit) ir pasirinkite 3–5 savo gerus „Facebook“ draugus, kurie jums padės, jei netyčia užblokuosite savo paskyrą“.

Tokiu atveju „Facebook“ susisieks su jūsų nurodytais draugais ir jų paklaus, ar jūs tikrai pamiršote slaptažodį, ar kas nors įsilaužė į paskyrą. Be abejo, apie tai iš anksto jūs patys turėsite juos informuoti.