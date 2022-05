R-330Ž „Žitel“ atlieka kelias radijo ryšių trikdymo funkcijas. Be to, sistema gali padėti nustatyti radijo signalų šaltinius – o tai padeda identifikuoti taikinius. Manoma, kad ši sistema Ukrainoje pasirodė bandant apsaugoti rusų dalinius nuo dronų. Paprastai tariant, „R-330Ž“ nutraukia radijo ryšį tarp drono ir piloto, dėl to bepilotis pasiklysta arba nukrenta.

Tačiau ukrainiečiai šią „R-330Ž“ dronu vykdydami žvalgybą aptiko: nors ji buvo slepiama tarp pastatų, iš oro ji buvo lengvai pastebima. Toje teritorijoje sukiojosi net šešios kovos mašinos ir tankas – tai parodo, kokia svarbi rusams buvo „R-330Ž“.

Bet ukrainiečiai stotį aptiko – ir dabar R-330Ž trikdys radijo ryšį nebent pragare:

Tai – jau antrasis Ukrainoje sunaikintas „R-330Ž“ kompleksas – pirmasis buvo „numinusuotas“ dar kovą, netoli Kyjivo.

Šios sistemos yra labai brangios ir taktiškai svarbios, todėl Rusijos kariuomenei tai nėra menki praradimai.